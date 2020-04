Wildeshausen /Großenkneten /Landkreis In einem Altenheim in der Gemeinde Großenkneten, dem Seniorenzentrum Großenkneten, hat das Gesundheitsamt des Landkreises Oldenburg am Donnerstag von allen Bewohnern und Mitarbeitern Proben genommen, um sie auf das Covid-19-Virus testen zu können. Das hat der Landkreis Oldenburg auf Nachfrage unserer Zeitung am Donnerstagabend bestätigt. Mit den Ergebnissen werde an diesem Freitag gerechnet, so Kreis-Pressesprecher Oliver Galeotti.

Auslöser für die Untersuchung war der positive Test auf das Coronavirus bei einer Person aus dem Seniorenzentrum, die wegen einer anderen akuten Erkrankung in das Wildeshauser Krankenhaus eingeliefert worden war. Parallel zu den Tests seien vorsorglich weitere Schutzmaßnahmen im Großenkneter Seniorenzentrum ergriffen worden, so die Trennung von Bewohnern. Nähere Informationen kündigte der Landkreis an diesem Freitag an.