Coronavirus: Zahlen machen dem Landrat Mut

Wildeshausen /Großenkneten /Landkreis Die neuesten Coronavirus-Zahlen im Landkreis Oldenburg hat Landrat Carsten Harings als erfreulich und durchaus als moderat bezeichnet. Dennoch bestehe die Möglichkeit, dass sie – auch kurzfristig – wieder steigen. Denn aktuell gebe es in den Laboren wegen der Ostertage etwas Verzögerungen. Es soll also rein durch die Zahlen kein falscher Eindruck entstehen. „Wir alle müssen konsequent bleiben“, kommentiert Harings das Zahlenwerk.

Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen im Landkreis beträgt 208 bestätigte Fälle (inklusive genesener und verstorbener Personen) einer Covid-19-Erkrankung, hervorgerufen durch das Virus Sars-Cov-2. Von dieser Gesamtzahl gelten aktuell 178 Personen wieder als genesen. Zehn Personen sind verstorben.

Somit gibt es derzeit 20 Covid-19-Erkrankte – nicht zu verwechseln mit der Gesamtzahl der bislang bestätigten Infektionen seit Beginn der Pandemie im Landkreis Oldenburg. 73 Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne. In diese 73 Personen sind die 20 an Covid-19-Erkrankten eingerechnet.

Bei den aktuell 20 Erkrankten handelt es sich um Patienten aus den Gemeinden Ganderkesee (4), Großenkneten (2) und Hatten (6) sowie der Samtgemeinde Harpstedt (1) und der Stadt Wildeshausen (6). In den Gemeinden Dötlingen, Hude und Wardenburg gibt es derzeit keine Erkrankten. 178 Genesene verteilen sich auf Dötlingen (5), Ganderkesee (22), Großenkneten (3), Harpstedt (3), Hatten (7), Hude (21), Wardenburg (30) und Wildeshausen (87).

Wie berichtet, hat das Gesundheitsamt im Seniorenzentrum in Großenkneten alle 53 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 40 Beschäftigten auf das Coronavirus getestet. Die Ergebnisse liegen noch nicht vor. Notwendig gemacht hatte dieser Test laut Kreisverwaltung ein Bewohner, der mit einer akuten Erkrankung – aber ohne Symptome einer Covid-19-Erkrankung – in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Der Patient wurde routinehalber auf Corona getestet und das Ergebnis war positiv.

Zusammen mit der Einrichtungsleitung veranlasste das Gesundheitsamt den sofortigen Abstrich aller Bewohner und beim Personal. Umgehend wurden Sofortmaßnahmen wie Isolation aller Bewohner, Verschärfung von Hygieneregeln und die ab sofort geltende mehrmals tägliche Symptom- und Temperaturkontrolle bei allen Bewohner und Beschäftigten eingeleitet. Dabei orientieren sich Gesundheitsamt und Einrichtung an den Vorgaben und Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts.

Wenn sich der Verdacht des Virus-Eintrags in die Einrichtung bestätigen sollte, werden sofort weitere Maßnahmen wie die Kohorten-Trennung durchgeführt – gesunde Beschäftigte pflegen gesunde Bewohner, erkranktes Personal pflegt erkrankte Bewohner.

„Es ist für alle Beteiligten, aber besonders für die Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine psychisch belastende Situation. Wir arbeiten aber kooperativ und zielführend mit der Einrichtungsleitung zusammen und werden alle notwendigen Schritte penibel durchführen“, erklärt Dr. Leonhard Hamschmidt, Ärztlicher Direktor des Kreisgesundheitsamtes.