Schornsteinfegerin Ina Naber: Sie bringt das Glück nach Huntlosen

Berne /Huntlosen Alles war mehr ein Zufall. Ina Naber wollte als Jugendliche Medizinisch Technische Fachangestellte werden. „Aber in die Radiologie durfte ich mit 16 noch nicht. Nur im Labor zu stehen kam für mich nicht infrage“, erzählt die 34-Jährige. Sie trägt ihre Arbeitskleidung, anhand derer sie zweifelsfrei zu identifizieren ist. Nach einem Praktikum war nämlich klar: Ina Naber wird Schornsteinfegerin. Und das ist sie inzwischen so erfolgreich, dass sie ab Juni ihren eigenen Kehrbezirk bekommen hat – und zwar den OL-7-06 (Huntlosen).

Eine von drei Frauen

Welche Aufgaben erfüllen Schornsteinfeger? 1. Feuerstättenschau: Die Brandsicherheit von Schornsteinen, Kaminen, Öfen und allen anderen Feuerstätten muss in allen Haushalten regelmäßig durch Schornsteinfeger überprüft werden. 2. Kehrung von Schornsteinen: Alle Schornsteine – ob innen oder außen – werden dabei zuerst kontrolliert und dann bei Bedarf gesäubert. 3. Abgaswegüberprüfungen und Emissionsmessung: Hier wird bei speziellen Messungen Kohlenmonoxid festgestellt und der Wirkungsgrad der gesamten Anlage wird überprüft. 4. Abnahme: Hier werden vor allem Neuanlagen überprüft, egal ob im Neu- oder in Altbauten: Schornsteine, Kamine oder Heizungen müssen hohen Anforderungen genügen. 4. Energie- und Bauberatung: Gilt für Bestands- sowie Neubauten.

Als die Stelle des bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers vom Landkreis Oldenburg ausgeschrieben wurde, bewarb sich Ina Naber. Die Schornsteinfegerin wohnt mit ihrem Mann und der gemeinsamen vierjährigen Tochter Zoey in Berne (Wesermarsch). 35 Kilometer fährt sie zu ihrem neuen Einsatzort. „Voll machbar.“ Mehrere Bewerbungen habe es auf die Stelle gegeben. Die 34-Jährige freut sich über ihre Bestellung.

Sie ist außerdem stolz, dass sie hier im Umkreis eine von drei Frauen ist, die einen eigenen Kehrbezirk verantworten. Auch in Weyhe und Delmenhorst kümmern sich Bezirksschornsteinfegerinnen um die Belange. „Es sind im Vergleich aber immer noch sehr wenige Frauen in dem Job“, weiß sie, obwohl das in ihren Augen nicht wirklich nachvollziehbar ist. „Klar, es ist durchaus körperlich anstrengend. Aber noch viel mehr als Kraft, ist die eingesetzte Technik entscheidend.“

Warum der Beruf sie so fasziniert hat? „Es ist die Vielfältigkeit“, sagt Ina Naber ohne nachzudenken. „Wir sind ja nicht nur die Ansprechpartner für fachliche Fragen. Wir haben auch immer ein offenes Ohr. Manches Mal erfahre ich die halbe Lebensgeschichte der Kunden.“

Außerdem seien die Schornsteinfeger fast überall gerngesehen. „Ich kriege eigentlich immer ein Lächeln geschenkt.“ Sie denkt zurück an die vergangenen Wochen. Die Corona-Krise hat einige Einschränkungen mit sich gebracht. Zwar nicht für die Tätigkeiten des Schornsteinfegers, aber die allgemeinen Abläufe haben sich schon verändert, wie Ina Naber beschreibt. „Ansonsten ist es mit der Terminvergabe derzeit eher leichter als sonst“, berichtet Naber. Viele Menschen seien wegen Corona mehr Zuhause und deshalb flexibler.

Ina Nabers neuer Arbeitsort ist groß. Rund 3000 Kunden hat sie von ihrem Vorgänger Peter Grimm aus der Gemeinde Hatten übernommen – von Döhlen, Westrittrum und Amelhausen bis hin nach Höven und Westerburg aus der Gemeinde Wardenburg sowie Sandhatten und Teile Kirchhattens bis hin nach Dötlingen. Von der Fläche her ist das Gebiet größer als das, in dem sie zuvor in Lemwerder gearbeitet hat.

Wird nie langweilig

Für sieben Jahre hat sie ihr neues Amt inne, „dann gibt es die Möglichkeit der Wiederbewerbung“, geht Naber ins Detail. „Das ist schon das Ziel eines jeden Schornsteinfegers.“ Sie habe jetzt ihr Berufsziel erreicht. Mit 34. „Das heißt ja aber nicht, dass es jetzt langweilig wird. Die Technik entwickelt sich rasant, es gibt immer neue Fortbildungen. Ich sammle Tag für Tag neue Erfahrungen und lerne immer wieder dazu.“ Dass man am Tagesende immer komplett schwarz von Ruß nach Hause kommt, ist übrigens Geschichte. „Außer ich muss fegen. Dann trage ich einen Kehranzug und komme dann auf jeden Fall schwarz wieder hervor.“ Bringt sie nun Glück nach Huntlosen, die neue Bezirksschornsteinfegerin? Ina Naber strahlt: „Na, das hoffe ich doch!“