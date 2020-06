Trauung In Corona-Krise: Heirat unter anderen Umständen

Hundsmühlen /Ostrittrum Die Hochzeitsbilder aus dem vergangenen Jahr zaubern Annika von Dolgow ein breites Lächeln ins Gesicht. Anfang September, Langeoog, Sonne, Meer, Blumen, eine Kutschfahrt und die ganze Familie mit dabei. „Ich bin so froh, dass wir uns dafür entschieden haben“, sagt die 31-Jährige, wenn sie in Erinnerungen schwelgt. Mit ihrem Ehemann Sebastian von Dolgow ist sie seit diesem Tag zwar standesamtlich verheiratet, doch die große Feier mit allen Freunden und der weiteren Verwandtschaft, die stand noch aus – und steht sie immer noch. „Am 16. Mai hatten wir die Scheune auf dem Hof Schweers in Dötlingen gemietet“, erzählt die zweifache Mutter.

Planung stand

„Wenn, dann richtig“

Lange hätten sie und die Familienmitglieder geplant, organisiert. „Es sollte eine freie Trauung werden. Der Redner, die Deko, das Kleid, alles stand fest.“ Doch dann kam Corona. Größere Veranstaltungen wurden abgesagt. Und die von Dolgows hätten ungefähr mit 80 Personen gefeiert. Klar also, dass die Party so nicht ausgerichtet werden konnte. „Das Schlimmste war die lange Unsicherheit“, denkt Annika von Dolgow zurück. Im März ging es los mit den Infektionen, die Zahlen stiegen an und mit ihnen weitete die Regierung die Regeln und Einschränkungen aus. „Wir hatten uns eine Deadline für Mitte April gesetzt. Und dann war klar, dass wir allen Gästen absagen müssen“, erzählt sie. Dann wären es nur noch genau vier Wochen gewesen bis zu dem Termin der Trauung. „Und da immer noch alles unsicher war, wollten wir auch keine Hauruck-Aktion“, sagt sie ganz deutlich. Selbst wenn die Feier wieder erlaubt gewesen wäre. „Die Stimmung wäre wahrscheinlich einfach nicht locker und entspannt gewesen. Das wünschen wir uns aber.“

Enttäuscht gewesen seien sie und ihr Mann auf jeden Fall, vor allem, weil es schon in 2019 schwierig gewesen sei, überhaupt einen Termin für die Wunsch-Location zu bekommen. „Das wird jetzt für 2021 nur enger und knapper“, befürchtet die 31-Jährige. Zwar habe der Hof Schweers bereits einen Ausweichtermin angeboten, der sei jedoch Anfang April. „Wir sind uns noch nicht sicher“, berichtet sie von ihren Zweifeln. Denn die Traumhochzeit der beiden sieht auf jeden Fall sonniges Wetter vor, die Möglichkeit, das schöne Gelände der Familie Grashorn zu nutzen, draußen zu verbringen und endlich mal wieder mit allen Freunden zusammenzusein. Genau deshalb kam es auch nicht infrage, die Hochzeit in abgespeckter Version zu feiern. „So ein Fest macht man einmal im Leben. Da soll dann auch alles passen. Wenn, dann richtig“, bezieht Annika von Dolgow klar Stellung.

Umso schöner und wertvoller sind in diesen Tagen die Erinnerungen aus dem vergangenen Jahr.

„Es war total schön“, schwärmt derweil Jessica Gramsch (geb. Hoogendoorn). Vor drei Wochen hat sie ihren Mann Kay (36) geheiratet. Das Paar erwartet das erste gemeinsame Kind. „Deshalb hatten wir sowieso vor, im kleinen Kreis zu feiern.“ Anfang des Jahres beschloss das Paar, zu heiraten. Ursprünglich war der Termin Ende März angesetzt. „Wir haben recht kurzfristig geplant, den Termin haben wir im Februar gemacht“, erinnert sich Jessica Gramsch. Dann kam die Corona-Krise. „Wir haben den Termin um vier Wochen verschoben auf Ende April, dann haben wir nochmal geschoben“, erzählt die 30-Jährige. Ihr Mann und sie hofften immer auf Lockerungen der Vorschriften. „Aber wir haben schon überlegt: Was machen wir, wenn wir nur zu zweit ins Standesamt dürfen?“ Die Gemeinde Dötlingen sei in dieser Zeit sehr bemüht gewesen, zeigt sich die frischgebackene Ehefrau dankbar.

Per Kamera übertragen

Der endgültige Hochzeitstermin stand schließlich. „Eineinhalb Wochen vorher haben wir die Nachricht erhalten, dass wir in die Wassermühle in Ostrittrum dürfen.“ Die Stühle standen mit dem Mindestabstand von 1,50 Meter auseinander, auch die Standesbeamtin stand ein Stück weiter weg als üblich. Die gesamte Hochzeitsgesellschaft bestand aus 16 Personen – nur zehn durften allerdings in die Wassermühle. Für gewöhnlich können in dem Gebäude, das Schätzungen zufolge im 15. Jahrhundert errichtet worden sein soll, Familienfeste mit bis zu 60 Personen gefeiert werden.

Das Paar, das im Vossberg wohnt, machte das Beste aus der Situation. Eine Kamera positionierte es in der Wassermühle, der damit verbundene Bildschirm befand sich draußen. Somit konnten die Gäste, die nicht in der Wassermühle waren, die Trauung trotzdem mitverfolgen. Eltern, Großeltern, Geschwister sowie die Trauzeugen und deren Partner nahmen drinnen Platz. Im Eingang stand für die Gäste Desinfektionsmittel bereit. „Beim Unterschreiben haben wir aber alle denselben Kugelschreiber benutzt“, ergänzt Gramsch schmunzelnd.

Für die anschließende Feier ging es in das „Alte Amtshaus“ in Wildeshausen – rund zwei Wochen, nachdem Restaurants die Erlaubnis bekamen, wieder für Besucher zu öffnen. „Es war eine Punktlandung: Wir hatten im Februar gebucht. In dem Restaurant waren wir an dem Tag allein. Ursprünglich war eine große Tafel geplant.“ Die Gäste teilten sich dann nach Familien an drei Tischen auf. Für das Hochzeitspaar nur verständlich: „Das Restaurant muss auf die Abstandsregeln achten. Das Personal war wirklich sehr bemüht – es war alles sehr schön“, freut sich Gramsch über die gelungene Feier.

Geburt im Juli

Ob im kommenden Jahr, wenn Feiern ohne Einschränkungen vielleicht wieder möglich sein wird, ein größeres Fest folgen wird, wissen Jessica und Kay Gramsch noch nicht. Erst einmal steht für die beiden im Juli ein anderes, großes Ereignis an: Dann soll das erste gemeinsame Kind zur Welt kommen.