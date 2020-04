Wildeshauserin Anna Bechthold Singt Auf Instagram: „Musik ist für mich Medizin“

Wildeshausen Wer sich auf dem Instagram-Profil von Anna Bechthold umschaut, merkt schnell: Diese Frau lebt Musik. In kurzen Videos präsentiert die Wildeshauserin Lieder aus verschiedenen Genres und Jahrzehnten – stets auf ihre eigene Art und Weise interpretiert. Von Elvis über Cher bis hin zu aktueller Popmusik lässt sie dabei nichts aus.

Musik als Konstante

Gebürtig stammt die Musikbegeisterte aus der Ukraine und kam als Zweijährige nach Deutschland. Die Musik spielte schon da eine große Rolle in ihrem Leben. „In meiner Familie wurde immer viel Musik gemacht“, erzählt Bechthold. Das habe sie immer sehr glücklich gemacht. Bereits mit sieben Jahren nahm sie ihren ersten Song auf einem Rekorder auf. „Der hieß damals ,Alles in Butter’ und war für meine Mutter“, erinnert sich die 30-Jährige lachend.

Auch danach spielte die Musik eine konstante Rolle in ihrem Leben. Gemeinsam mit ihrem Bruder gründete sie in jungen Jahren eine Band, dann landete sie irgendwann in der Schulband. Auf kleineren Veranstaltungen hat sie ihre stimmliche Vielfalt mehrfach unter Beweis stellen können. Seit ihrer Schwangerschaft und der Geburt der heute zweieinhalbjährigen Tochter sei das allerdings zu kurz gekommen.

Musikalische Einflüsse in ihrer Jugend waren vor allem Künstlerinnen wie Anastacia, Tina Turner und Christina Aguilera. „Ich habe damals versucht, deren Stimmen nachzumachen. Heute habe ich meinen eigenen Sound gefunden“, erklärt Anna Becht­hold. Ihren eigenen Sound mache vor allem das Kratzige in ihrer Stimme aus und die vielen verschiedenen Einflüsse.

Online-Wunschkonzert

Seit 2016 teilt die Sängerin ihre Liebe zur Musik in den Sozialen Netzwerken. Vor allem auf Instagram tobt sie sich musikalisch aus. Ihre Follower können dabei Musikwünsche äußern, die sie jeden Dienstag zum Besten gibt. Vor Herausforderungen schreckt sie bei den Wunschkonzerten nicht zurück. „Ich möchte einfach eine Vielfalt an Genres abdecken“, sagt sie.

Songtexte schreibt die 30-Jährige noch heute. „Ich schreibe wie in einem Tagebuch. Da steckt viel Wahrheit in meinen Liedern“, betont sie. Dazu begleiten kann sich die Sängerin auf Klavier und Gitarre. „Musik ist für mich Medizin“, fügt Bechthold hinzu. Sie singe und summe immer zu, egal wie sie sich gerade fühle. Das sei ihr Ventil.

Die 30-Jährige würde ihre Leidenschaft gern zum Beruf machen, weiß aber auch, dass die Musikbranche ein hartes Pflaster ist. Deshalb hat sie stets für ein zweites Standbein gesorgt. Neben einer Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin und Tätigkeit als Verkäuferin im Einzelhandel hat sie acht Jahre lang in der Bundeswehr gedient. Aktuell schließt sie eine Fortbildung zur Officemanagerin ab und möchte die Zeit vor dem Berufseinstieg nutzen, um sich voll und ganz der Musik zu widmen.

Im Sommer plant Becht­hold, ihren ersten eigenen Song zu veröffentlichen. „Ich hab so einiges, was raus kann“, verspricht sie. Gerade über Soziale Medien habe sie viele Kontakte knüpfen können und das ein oder andere Projekt gestartet.

Musikalisch sei in der aktuellen Corona-Krise einiges möglich. Bechthold sieht eine Chance für Musiker, weil viele Menschen nichts zu tun hätten. Über Online-Live-Konzerte denkt die Wildeshauserin ebenfalls nach. „Ich muss nur sehen, ob meine Leitung das hergibt.“ Eins ist jedoch klar: Auch nach der Krise wird Becht­hold ihre Online-Kanäle weiter mit Musik versorgen.

Das Profil bei Instagram unter www.bit.ly/anna-bechthold