Gewässer In Brettorf Ist Zugewachsen: Am Möwenschlatt ist es ruhig geworden

Brettorf Die Wasserfläche des Lachmöwenschlatts in Brettorf schillert beschaulich im Sonnenlicht, es ist ruhig. Das hat seinen Grund: Die Möwen, die hier früher kreischten, fehlen. Immerhin ist das Schlatt noch nicht wie im Vorjahr gänzlich ausgetrocknet. Doch die Wassertiefe beträgt nur etwa 50 Zentimeter. Dafür haben die langanhaltende Trockenheit im Frühjahr und die Verlandung gesorgt.

Bianca Borchers kümmert sich um das Naturdenkmal. Seit drei Jahren engagiert sie sich im Namen der Arbeitsgemeinschaft Brettorfer Vereine bei dem Thema, unterstützt wird sie von ihrem Mann Volker. Beide wohnen genau gegenüber des Lachmöwenschlatts am Stedinger Weg am Ortsausgang Brettorfs.

„Die Möwen waren früher sofort zu sehen und zu hören“, erzählen Borchers. „Zwar kommen auch immer wieder einmal an die zehn Möwen zum Schlatt. Doch die lassen sich nicht auf der kleinen Insel zum Brüten nieder. Das gibt es schon lange nicht mehr.“

Kreisrundes Schlatt

Auch wenn noch immer gerne Radfahrer einen kurzen Stopp einlegen und auch das fast kreisrunde Schlatt mit der markanten Insel im Mittelpunkt gerade noch über den Sträuchern und Bäumen sehen können, wird zugleich klar, dass der Uferbewuchs immer mehr zunimmt. „Das kleine Eiland wächst weiter zu. Eigentlich sollten darauf Kies und Strand sein. Obwohl erst in diesem Winter wieder das Grün runtergeschnitten wurde, wachsen Pflanzen bereits wieder in die Höhe“, bedauert Volker Borchers.

Für ihn ein Grund, warum die Möwen hier wohl nicht mehr brüten. Aber auch der geringe Wasserstand mache es tierischen „Räubern“ leicht, zur Insel zu kommen und eventuelle Brutnester auszurauben. „Wir glauben, dass die Möwen das herausgefunden haben und hier nicht mehr brüten“, so Bianca Borchers.

Immerhin: Bislang gibt es zumindest genügend Wasser. „Der Anblick im vergangenen Hochsommer war traurig. Der Boden hatte vor Trockenheit tiefe Risse. Von Wasser gab es keine Spur mehr“, erinnert sich die Brettorferin zurück. Für das Dorf ist das Möwenschlatt sogar das Wahrzeichen. Im Wappen des Schützenvereins findet sich das Symbol des Schlatts wieder.

Eigentümer Landkreis

Wenn es nach Borchers und der AG Brettorfer Vereine geht, dann muss Grundlegendes geschehen. Der Stickstoffeintrag schürt das Wachstum der Sträucher am Ufer. Im Herbst fällt das Laub in den Randbereich und verlandet damit das Gewässer schleichend. „Früher waren hier noch Kühe auf der umliegenden Weide am Grasen. Die gingen auch ans Wasser und hielten damit den Bewuchs kurz. Jetzt weiden hier nur noch Schafe, die trauen sich aber nicht in den tiefen Boden am Wasser. Dadurch kann das Grün immer weiter ausufern“, schildern Borchers,

Eigentümer des Areals ist seit 1978 der Landkreis Oldenburg. Der hatte die 3,6 Hektar große Fläche (einschließlich des Grünlands) für 59 592,40 DM gekauft. Damals war es ein Naturschutzgebiet, das im Jahr 2002 zum Naturdenkmal umgewandelt wurde. Beschrieben wird das Denkmal als „größeres, naturnahes Gewässer in einem vermoorten Gelände mit einer Insel als Brutplatz der Lachmöwe“. Als Ziel wird die Sicherung, Pflege und Entwicklung einer besonderen erdgeschichtlichen Erscheinung in Nordwestdeutschland mit einer speziellen Flora sowie den Brutplätzen der Lachmöwe angegeben.

Volker Borchers: „Mit dem Landkreis als Eigentümer haben wir schon Gespräche geführt. Doch Geld für erhaltende Maßnahmen ist wenig vorhanden.“ Der Beschnitt der Bäume und Sträucher erfolgt begrenzt. Aktionen der ehrenamtlichen Kräfte der AG Brettorfer Vereine sind nur punktuell möglich. „Wir streben aber an, über die AG ein Sponsoring anzuschieben und die Gegebenheiten nachhaltig zu verändern, damit das Möwenschlatt nicht wie andere früher vorhandene Nassflächen in der Nähe gänzlich verschwindet.“ Anderenfalls müssten sich die Brettorfer wohl ein neues Wahrzeichen suchen.