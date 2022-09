St.-Firminus–Kirche Dötlingen: „Krieg & Frieden“ musikalisch darstellen

Dötlingen Musikalische Lesung: In der St.-Firminus-Kirche in Dötlingen werden Christian Bormann und Markus Häger am Sonntag, 9. Oktober, um 17 Uhr ihr Programm „Krieg & Frieden. Leben und Lieder des Paul Gerhardt“ vortragen. Bormann ist Sänger, Schauspieler, Theatermann und ein Fan der Texte sowie Gedichte von Gerhardt, der von 1607 bis 1676 lebte und in dieser Zeit als evangelischer Pfarrer und Dichter aktiv war. „Seine Lieder sind berührend und stimmig“, sagt Bormann.

Gerhardts Texte

Das Schaffen von Gerhardt sei wohlbekannt und finde sich in christlichen Gesangsbüchern wieder. Viele seiner Texte seien aus dem Glaubenskonflikt mit dem damaligen Kurfürsten Brandenburgs entstanden, erklärt Bormann. Um nun auch seine weniger bekannten Titel vorzutragen, kam Bormann und Häger, der ihn an der Orgel begleiten wird, die Idee, eine „musikalisch-theatralische Lesung“, wie es in der Ankündigung heißt, vorzutragen. „Ich bin selbst interessiert an seiner Person, so kam letztendlich die Idee“, sagt Bormann.

Außerdem will er damit zeigen, dass obwohl Gerhardt sich vor allem mit der Religion beschäftigte, seine Texte auch darüber hinaus Verwendung finden können. „Es kommt fast einem Gottesdienst gleich: heilig und fromm. Aber ich bin kein Prediger und die Texte sind auch ohne den kirchlichen Kontext tröstlich und erhellend“, so der Künstler. „Ich möchte die Lieder in die Öffentlichkeit tragen“, fügt er hinzu.

Sänger in der Pandemie

Vor allem, weil ihm dies in den vergangenen Jahren coronabedingt verwehrt wurde. „In dieser Zeit hatte ich wenige Auftritte“, sagt der 69-Jährige. Zu Beginn der Pandemie habe es ihn direkt getroffen: „Ich war selber erkrankt – damals wusste ich gar nicht, dass es Corona ist. Ich habe dann im Dötlinger Landhotel gesprochen und mit krächzender Stimme ‚Freude schöner Götterfunken’ gesungen“, erinnert er sich. Andere Auftritte habe er absagen müssen. In „Krieg & Frieden“ wird Bormann nun Interessierte mit ausgeruhten Stimmbändern durch „eine verwinkelte Lebensreise, in der die Persönlichkeit des friedfertigen und doch streitbaren Seelsorgers im Mittelpunkt steht“, führen.