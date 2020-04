Fußball: „Schwierig, den richtigen Weg zu finden“

Frage: Im Kreisgebiet haben sich die Vereine in der vergangenen Woche mit deutlicher Mehrheit für einen Abbruch der Saison ausgesprochen. Waren Sie von dem Ergebnis überrascht?

Erich Meenken: Im Grunde genommen ja, da ich innerlich schon gehofft hatte, für den Vorschlag des NFV-Präsidiums sowie des Verbandsvorstandes auf weitergehendes „Einfrieren“ der laufenden Spielserie 2019/2020 und Wiederaufnahme in der Zeit von Mitte August bis Anfang September eine knappe Mehrheit zu gewinnen.

Frage: Allerdings war ja schon im Vorfeld ein gewisser Unmut der Vereine gegenüber dem Verbandsvorschlag spürbar...

Meenken: Dass sich ein gewisser Widerstand dagegen formierte, habe auch ich im Vorfeld der offiziellen Meinungsabfrage des Kreisvorstandes gegenüber den Vereinen unseres Fußballkreises vernehmen können. Da diese diversen Meinungen jedoch bei weitem nicht allen unseren 42 Vereinen zuzuordnen waren, war ich diesbezüglich eher noch optimistisch. Letztlich überrascht war ich über die Deutlichkeit des Ergebnisses einer Zwei-Drittel-Mehrheit, woran es von meiner beziehungsweise unserer Seite als Kreisvorstand auch nichts mehr zu rütteln gab. Das haben wir sportlich fair zu akzeptieren.

Frage: Nun ist aber auch im gesamten Verbandsgebiet eine deutliche Mehrheit für den Abbruch – wie geht der NFV mit diesem eindeutigen Meinungsbild um?

Meenken: Ich denke behutsam und ausgewogen bewertend, wobei das Gesamtergebnis der Meinungsabfragen im Verbandsgebiet formell nicht bindend ist. Es lässt jedoch eine deutliche Tendenz erkennen. Zu berücksichtigen bleibt auch, dass sich insgesamt rund 1000 Vereine – aus welchen Gründen auch immer – nicht an der Meinungsabfrage

beteiligt haben. Das sind immerhin mehr als ein Drittel aller 2667 Vereine im Niedersächsischen Fußballverband.

Frage: Sie wählen in diesem Zusammenhang den Begriff behutsam – bewusst?

Meenken: Ja, aber hier muss man zunächst noch einmal festhalten, dass der NFV mit seinem ursprünglichen Vorschlag im Sinne der Vereine handeln wollte, um ihnen so früh wie möglich Planungssicherheit zu gewähren. Allerdings wurde hierfür keine ausreichende Vorlaufzeit für einen erforderlichen Kommunikationsprozess in den Vereinen einbezogen. Behutsam also deshalb, da es aufgrund der gerade gemachten Erfahrungen nunmehr sicherlich keine kurzfristige Entscheidung geben wird. Zunächst sollte und wird auch die Festlegung des Präsidiums sowie des Vorstandes zur weiteren Vorgehensweise erfolgen.

Frage: Wie könnte diese aussehen?

Meenken: Zur Ausgewogenheit der Bewertung der jetzigen Situation gehört sicherlich, dass die Vereinsmeinungen entsprechend geclustert und rechtlich analysiert werden müssen. Ebenso muss hierbei die Bewertung der weiteren behördlichen Entscheidungen als Folge der Zusammenkunft des Corona-Kabinetts am 30. April erfolgen. Möglicherweise wird es auch noch einen erneuten Dialog mit den Vereinen geben, bevor dann etwa Mitte Mai eine finale Beschlusslage zum Umgang mit der aktuellen Spielserie hergestellt werden sollte.

Frage: Sind die Meinungen der Vereine dabei maßgeblich?

Meenken: Es wurde zuletzt seitens der Verbandsspitze zumindest schon einmal betont, sich nicht gegen die Mehrheit der Vereine stellen zu wollen. An dieser Aussage wird sich der Verband dann auch messen lassen müssen. Schlussendlich entschieden ist aber noch nichts, und bis dahin, je nachdem, wie die Richtungsorientierung erfolgt, kann und wird es noch dauern.

Frage: Warum ist ein Abbruch aus Sicht der Funktionäre nicht so einfach?

Meenken: Weil dieses Szenario weder in der Satzung des Verbandes noch in dessen Ordnungen enthalten ist beziehungsweise vorkommt. Da es hierfür also keine Rechtsgrundlage gibt, würde sich der Verband bei einer solchen Entscheidung angreifbar machen und müsste gegebenenfalls haftungsrechtlich für mögliche Regress- oder Schadensersatzansprüche der Vereine einstehen. Hierbei könnte es auch um sportliche Belange wie Auf- und Abstiegsregelungen oder um finanzielle Belange wie Ansprüche aus Sponsorenverträgen gehen.

Frage: Ein Saisonabbruch innerhalb des Verbandes darf nur durch das höchste Gremium beschlossen werden. Wie schnell könnte ein Verbandstag überhaupt einberufen werden und in welcher Form?

Meenken: Laut Satzung des NFV ist der ordentliche Verbandstag mit einer Frist von zehn Wochen vor dem Termin durch Bekanntmachung in den Allgemeinen Mitteilungen des Verbandes einzuberufen. Außerordentliche Verbandstage können einberufen werden, wenn ein dringender Grund vorliegt. Hier gilt grundsätzlich ebenfalls die gleiche Einberufungsfrist wie beim ordentlichen Verbandstag mit der Ausnahme, dass bei Vorhandensein zwingender Erfordernisse diese Frist wohl verkürzt werden kann. In der derzeitigen Konstellation wäre der Verbandstag nur in virtueller Form wie bei einer Videokonferenz möglich.

Frage: Viele Menschen kritisieren die Fußballer dafür, dass sie sich bei der Frage nach Saisonfortsetzung oder -abbruch eine Sonderrolle verpassen und die Entscheidungsfindung so kompliziert verläuft. Wie stehen Sie dieser Kritik gegenüber?

Meenken: Es ist tatsächlich derzeit für den Fußballsport ziemlich schwierig, den richtigen Weg zu finden. Somit gelingt es leider nicht, den Fußball aus den medialen Diskussionen um die gesellschaftspolitische Bedeutung in Corona-Zeiten herauszuhalten, da es aktuell vorrangig um die Erfordernisse des Gesundheitsschutzes gehen sollte und dem Fußballsport unterstellt wird, sich selbst dabei noch zu wichtig zu nehmen. Hier ist allerdings ein klarer Trennstrich zwischen Profi- und Amateurfußball zu ziehen. Während die Vereine in der 1. und 2. Liga und mit wenigen Abstrichen auch noch in der 3. Liga ganz eindeutig als Wirtschaftsunternehmen betrachtet werden müssen, die derzeit teilweise um ihre Existenz bangen und wo die Fortführung der Spielserie daher gerade wegen der Sponsorengelder unabdingbar ist, spielen die Amateurvereine eine deutlich untergeordnete Rolle. Hier stellt für viele Fußballer in unseren Gefilden ihr Sport noch die „schönste Nebensache“ der Welt dar. Fußball wird aber nun einmal nach Regeln gespielt, und diese gilt es bei der Entscheidungsfindung zur Weiterführung der aktuellen Spielserie zu beachten.

Frage: Andere Sportarten haben es einfacher gehandhabt und ihre Spielzeiten abgebrochen. Warum (noch) nicht im Fußball?

Meenken: Man muss dabei beachten, dass sich die Option eines Abbruchs der Saison aufgrund der Regularien nicht so einfach gestalten lässt wie in anderen Sportarten, wie zum Beispiel im Tischtennis oder Handball. Man sollte es denn auch akzeptieren, dass zur Findung eines „Königsweges“ ein breit angelegter Diskussions- und Beratungsprozess – auch unter Beteiligung der Vereine – durchgeführt wird, um so abzuwägen, was auch gerade rechtlich machbar und vom Aufwand vertretbar gestaltet werden kann. Und das alles unter der Prämisse, dass heute niemand wirklich weiß, wann denn tatsächlich der Kontaktsport Fußball wieder in den Spielbetrieb einsteigen kann. Dabei sollte man es uns als Funktionsträger schon abnehmen, dass wir bemüht sind, im Sinne unseres ehrenamtlich wahrgenommenen Auftrages zu handeln, wobei es ja eigentlich Kernaufgabe eines Fußballverbandes ist, den Spielbetrieb zu organisieren und nicht diesen zu verhindern.

Frage: Wie sehr fehlt Ihnen selbst der Fußball, der Umgang mit Vereinen und Sportlern?

Meenken: Ja, die Wahrheit des Fußballs liegt nun einmal auf dem Platz, und da dieser seit einigen Wochen zur Tabuzone erklärt worden ist, fehlt er einem – gerade an den Wochenenden – schon sehr. Dazu gehört natürlich auch der persönliche Kontakt zu den aktiven Fußballern und den Verantwortlichen. So war es doch zuletzt ganz angenehm, sich mittels der Videokonferenz in einem äußerst sachlichen und konstruktiven Austausch über die Fortführung der aktuellen Spielserie zumindest stimmlich mal wieder begegnen zu können.