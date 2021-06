Am liebsten in Thailand: Ganderkeseerin verbringt Wintermonate in warmen Ländern

Ganderkesee Einmal im Jahr, wenn es so richtig kalt wird, packt Elina Neugebauer ihren Backpacker-Rucksack und lässt Schnee und Eis hinter sich. Gemeinsam mit ihrem Lebenspartner verbringt sie die Wintermonate lieber im warmen Thailand – ihrem zweiten Zuhause, wie sie sagt. Seit 2017 lebt sie jedes Jahr drei Monate, von Januar bis März, in dem südostasiatischen Land. In diesem Jahr war coronabedingt jedoch einiges anders – ihr Fernweh konnte Elina Neugebauer aber trotzdem lindern.

Regelungen zu streng

Ihre Liebe zu Thailand hat die 32-Jährige bei einem Pauschalurlaub 2012 entdeckt und irgendwie hat es sie seitdem immer wieder dorthin zurückgezogen. „Die Kultur, die Menschen, das Essen, die Einfachheit und das Freiheitsgefühl dort sind für mich das Besondere“, sagt sie. In diesem Jahr waren die Regelungen zur Einreise jedoch so streng, dass ein Aufenthalt dort nicht in Frage kam – den Winter in Deutschland zu verbringen, aber ebenso wenig.

Nach einiger Recherche viel die Wahl auf Gran Canaria. „Die Regelungen dort waren einfach super und ich war als Kind ein paar Mal dort“, sagt die Reisebegeisterte. Die Anfeindungen gegenüber Reisenden in der Corona-Pandemie kann sie nicht nachvollziehen. „Wir waren unter uns in unserem Apartment, haben überall Maske getragen und uns an alle Regeln gehalten“, betont sie. „Vor allem war es kein Urlaub, wir haben dort gelebt für den Zeitraum und ich habe sogar von dort gearbeitet.“

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Die Grafikerin arbeitet für das Unternehmen Ascora in Ganderkesee. „Mein Chef ist super, sehr flexibel und unterstützt mich bei meinen Reiseplänen“, sagt Elina Neugebauer. Obwohl sie ihren Job und ihr Umfeld in Ganderkesee sehr liebt, müsse sie einfach hin und wieder raus aus dem Hamsterrad, wie sie sagt.

Um sich den Traum vom Reisen erfüllen zu können, spart die 32-Jährige. „Das Reisen ist mein Fokus, deshalb wird an anderer Stelle gespart“, sagt sie. „Ein Netflix-Abo habe ich zum Beispiel nicht.“ Mit Gehaltskürzungen, Urlaub und Homeoffice macht sie ihren Traum wahr.

Auch andere Ziele

„Mein Reisepass muss nicht voll sein, ich verfolge das Lebensgefühl“, sagt sie auf die Frage nach weiteren Wunschzielen. Trotzdem zieht es sie auch immer wieder neben den drei Monaten in Thailand in die Welt hinaus – dann allerdings deutlich kürzer.

Auf der Internetplattform Instagram teilt Elina Neugebauer ihre Reiseabenteuer mit ihren über 8000 Followern. Mittlerweile bieten ihr Unternehmen bereits kleine Kooperationen an. „Für Geld reicht es mit meiner Reichweite noch nicht, aber ich darf die Produkte behalten, wenn ich sie bewerbe“, sagt sie.

Das viele Reisen habe sie wachsen lassen. „Ich bin gelassener geworden“, sagt sie. „Und Materielles bedeutet mir nichts mehr. Welches Auto ich fahre, ist mir herzlich egal“, sagt sie. Ihr Traum für die Zukunft: zur Hälfte in Deutschland und zur anderen in Thailand leben.

Zum Instagram-Profil unter: bit.ly/3zlhrw1