Verkehrsunfall in Ganderkesee: Autofahrer übersieht Fußgängerin

Ganderkesee Von einem Auto angefahren wurde am frühen Freitagabend eine Fußgängerin an der Kreuzung Mühlenstraße/Bergedorfer Straße/Ring im Ortskern von Ganderkesee. Ein 79 Jahre alter Autofahrer aus dem Gemeindegebiet hatte gegen 18 Uhr von der Mühlenstraße nach links auf die Bergedorfer Straße abbiegen wollen. Dabei übersah er nach Angaben der Polizei die 20-jährige Fußgängerin, die bei Grünlicht die Fußgängerfurt überquerte. Beim Zusammenstoß mit dem Pkw wurde die Frau leicht verletzt. Sie wurde zur weiteren Versorgung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden am Auto beziffert die Polizei auf rund 1000 Euro.

