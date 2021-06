Bewährung für Ganderkeseer: Betrüger und Raser will neue Chance nutzen

Ganderkesee /Delmenhorst /Oldenburg Wegen Betruges und Fahrens ohne Fahrerlaubnis in sechs Fällen hat das Oldenburger Landgericht in zweiter Instanz einen 45 Jahre alten Mann aus Ganderkesee zu 15 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Damit schwächte die Kammer auf die Berufung des Angeklagten hin ein früheres Urteil des Delmenhorster Amtsgerichtes ab. Das hatte den Angeklagten in einem ersten Prozess noch zu insgesamt drei Jahren Gefängnis verurteilt.

Einen Teil verbüßt

Die Strafe musste jetzt aber reduziert werden, weil der Angeklagte bereits einen Teil der Strafe verbüßt hat. Der Osnabrücker Verkehrsanwalt Christian Jähnig konnte darüber hinaus belegen, dass sein Mandant sich in letzter Zeit gut geführt und einen festen Arbeitsplatz gefunden hat. Deswegen konnte das Landgericht dem Angeklagten nunmehr eine günstige Sozialprognose stellen, was dazu führte, dass die Vollstreckung der verbleibenden Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Der Angeklagte will diese Chance jetzt nutzen. Das war 2016/17 noch nicht so gewesen – im Gegenteil. Der vielfach vorbestrafte Angeklagte war unter anderem immer wieder Auto gefahren, obwohl er keine Fahrerlaubnis mehr hatte. In den meisten Fällen hatte er selbst auf sich aufmerksam gemacht. Er fuhr stets zu schnell, wurde häufig geblitzt. Auf der Autobahn fuhr er statt der erlaubten 120 km/h mehrmals 170 km/h. Der Angeklagte fuhr auch dann noch weiter, als schon erste Verfahren gegen ihn liefen.

Angeblich verkalkuliert

Auch Betrugsdelikte gehen auf sein Konto. Bei einer Sanitärfirma hatte er eine Wärmepumpe für 14 000 Euro bestellt und einbauen lassen, obwohl er kein Geld hatte. Mehr noch: Gegenüber der Firma trat der mittellose Angeklagte als Vertragspartner auf, obwohl er gar nicht der Eigentümer des Hauses war, das die Wärmepumpe bekommen hatte. Als der Angeklagte dann für das Haus noch eine Photovoltaikanlage für 27 000 Euro bestellte, zog die Elektrofirma die Notbremse. Im Verfahren hat der Angeklagte bezüglich der Betrügereien erklärt, sich mit dem Bauvorhaben verkalkuliert zu haben.