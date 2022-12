Ehemaligentreffen am Gymnasium Ganderkesee: Eltern und Kinder kehren gemeinsam in die alte Schule zurück

Ganderkesee Nicht alles war früher besser – zu dieser Erkenntnis dürfte am Montagvormittag manch ein Teilnehmer des Ehemaligentreffens am Gymnasium Ganderkesee gelangt sein, als er sich an der alten Wirkungsstätte umschaute. Nach zweijähriger Corona-Pause konnte die beliebte Zusammenkunft, die seit vielen Jahren traditionell am zweiten Weihnachtsfeiertag begangen wird, wieder stattfinden.

Viel größer und moderner

Mit dabei war auch der langjährige Motor des Ehemaligentreffens, Lehrer Jürgen Beier , der diesmal aber als Gast gekommen war. Er hat inzwischen seinen Ruhestand angetreten und hat die Organisation der Veranstaltung bereits 2019 an seine Kollegen Martina Mehrens und Marian Münch abgegeben.

„Manch einer war ein bisschen neidisch auf die Ausstattung, die wir hier heute haben“, berichtete Martina Mehrens vom ersten Rundgang mit Teilnehmern des Treffens durch die modernisierten und mit Smartboards ausgestatteten Räume. „Die mussten damals ja noch mit Overhead-Projektoren arbeiten.“ Auch die Belegung der Räume innerhalb des Hauptgebäudes hat sich über die Jahre verändert, die Cafeteria wurde gerade modernisiert, ein Neubau mit Klassenräumen und Aufenthaltsbereich für die Oberstufenschüler ist hinzugekommen und noch vieles mehr.

Eine Konstante beobachteten indes Ganderkesees Erster Gemeinderat Matthias Meyer und seine einstigen Schulkollegen Christian Banditt und Albrecht Meyer, die 1988 gemeinsam ihr Abitur absolviert haben: den schwarz-weißen Terrazzo-Boden im Altbau. „Das war damals für den Schulträger offenbar eine gute Investition“, sagte Banditt schmunzelnd.

Insgesamt, so schätzte Martina Mehrens, waren in diesem Jahr rund 100 Ehemalige der Einladung in die alte Schule gefolgt. Nicht nur die neuen Räume konnten sich die Besucher ansehen, sondern auch einen Blick in die Vergangenheit werfen: Die Abi-Bücher aller Jahrgänge lagen zum Schmökern aus.

Zwei Generationen

Das traf sich gut, denn so einige ehemalige Abiturienten waren diesmal zusammen mit ihren Kindern gekommen – die heute selbst bereits zu den Ehemaligen gehören. Harm Struthoff etwa, Abi-Jahrgang 1987, nahm mit Tochter Johanna (Abi 2021) teil, Sabine Schmeisser, die zum ersten Abitur-Jahrgang in Ganderkesee im Jahr 1983 gehörte, war mit Tochter Anna (2022) da und Susanne Sperling (1988) begleitete ihre Tochter Gina (2021).

Pensionär Jürgen Beier freute sich, dass neben den ersten Jahrgängen des Gymnasiums diesmal auch viele Abiturienten aus der jüngeren Vergangenheit gekommen waren. „Das war zu meiner Zeit seltener der Fall, weil am Vorabend immer die Weihnachtsparty in Hude gefeiert wurde...“, erzählte der ehemalige Lehrer schmunzelnd.