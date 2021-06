Hospizkreis Ganderkesee-Hude: Ein Geländer in aufwühlender Zeit

Ganderkesee /Elmeloh „Unsere Trauergruppe ist wie ein Selbstbedienungsladen“, sagt Hanna Otter-Sandstedt. Jeder nehme aus den Treffen das mit, was er gerade benötige. Was das ist, sagt die erfahrene Trauerbegleiterin, das sei höchst individuell. Doch es gehe nie darum, die Trauer mit einem Pflaster abzudecken. „Wir können den Verlust nicht ungeschehen machen – aber wir können ein Geländer sein.“

Begleitung schon vor offiziellem Start Im Sommer wird die Trauergruppe starten. Die Teilnahme ist kostenfrei. Fünf bis zehn Teilnehmer sollten sich zusammenfinden. Bis es soweit ist, bieten die Trauerbegleiterinnen des Hospizkreises eine Einzelbegleitung an. Die Treffen werden 14-tägig am späten Donnerstagnachmittag stattfinden, sodass auch Berufstätige kommen können. Anmeldung und Infos bei Hanna Otter-Sandstedt, Telefon 04223/ 8575, sowie beim Hospizkreis unter Telefon 0160/99 64 39 44.

Was macht eine geschlossene Gruppe aus ?

In diesem Sommer startet der Hospizkreis Ganderkesee-Hude eine neue geschlossene Trauergruppe. Alle 14 Tage werden die Mitglieder zusammenkommen, um einander nach Halt zu geben. Die Treffen werden so lange stattfinden, wie es nötig ist, betont Hanna Otter-Sandstedt, die die neue Gruppe zusammen mit Monika Krämer leiten wird. Als Springerkraft gehört zudem Hospizkreis-Koordinatorin Susanne Lebedinzew zum ehrenamtlich tätigen Leitungsteam.

Anders als in einer offenen Trauergruppe kommen immer die gleichen Teilnehmer möglichst vollzählig zusammen. „Die Menschen erzählen nur ein Mal, was ihnen passiert“, ist erklärt Hanna Otter-Sandstedt. Wichtig sei eine kontinuierliche Teilnahme, damit sich alle gemeinsam weiterentwickeln könnten. Es gelten einige Grundregeln – allen voran die Verschwiegenheit und der Grundsatz „Niemand verletzt den anderen“.

Wer kann sich der Gruppe anschließen?

Ob Trauernde bereit sind für die Gruppe oder sie in einer Einzelbegleitung besser aufgehoben wären, entscheidet Hanna Otter-Sandstedt nach dem Erstkontakt. „Es kann eine Überforderung darstellen, neben der eigenen auch noch die Trauer der anderen aushalten zu müssen.“ Verbindend zwischen den Mitgliedern der Gruppe sei, dass sich alle in einer Ausnahmesituation befänden und sehr verletzlich seien, erklärt Monika Krämer. „Die Gruppe ist ein Schutzraum, so etwas braucht man als Trauernder, das Leben steht ja auf dem Kopf.“

Wann ist der richtige Zeitpunkt ?

Wann Trauernde Unterstützung benötigen, ist nach Erfahrung der Trauerbegleiterinnen so individuell wie die Trauer selbst. „Das schlimmste Jahr kann Jahre nach dem Verlust sein, etwa wenn ein Ehejubiläum gefeiert worden wäre“, erklärt Monika Krämer. Auch in der Gruppe ende die Trauer nicht – aber sie könne sich verwandeln. „Es geht darum, sie ins neue Leben zu integrieren.“

Welche Rolle spielt der Ort der Zusammenkunft?

Mit seiner geschlossenen Trauergruppe geht der Hospizkreis ganz bewusst in die Peripherie: Wie schon in den vergangenen Jahren ist das Dorfgemeinschaftshaus in Elmeloh mit seinem großen Landschaftsgarten der Treffpunkt. Mancher Trauernde suche gezielt nach Gruppen in Städten, um nicht auf Bekannte zu treffen, berichtet Susanne Lebedinzew.

Können nicht auch Freunde eine Stütze sein?

„Trauer ist etwas sehr Intimes. Sie hat oft mit Schuld- und Schamgefühlen zu tun.“

Nicht immer kann das soziale Umfeld Menschen nach einem Verlust ausreichend auffangen. „Beste Freunde wollen Trauernde oft aus der Trauer herausholen, weil sie den Schmerz selbst nicht aushalten“, macht Hanna Otter-Sandstedt deutlich. „Unser Anspruch ist, sie professionell zu begleiten.“

Die Trauerbegleiterin hat im Laufe der Jahre die Erfahrung gemacht, dass sie selbst sich nach und nach zurückziehen konnte und die Gruppenmitglieder einander gestützt hätten. Wenn ihre Trauergruppen dann nach eineinhalb oder zwei Jahren aufgelöst wurden, seien die Kontakte untereinander geblieben.