Gantertach in Ganderkesee: Veranstaltungstrio lässt die Besucher strömen

Ganderkesee Temperaturen im knapp zweistelligen Bereich laden ja eigentlich nicht gerade zum Draußensitzen ein – doch wer am Sonntagnachmittag in Ganderkesee erst von Geschäft zu Geschäft oder von einer Veranstaltung zur anderen gezogen war, der legte gerne unter freiem Himmel eine kleine Pause ein. Nicht nur die Plätze in der Außengastronomie im Ortskern waren gefragt, sondern auch an den Imbiss- und Getränkeständen auf dem Marktplatz herrschte beim Gantertach ein reges Kommen und Gehen. Entlang der Rathausstraße präsentierten sich neben Vereinen, Organisationen und Einzelhändlern erstmalig auch einige Kunsthandwerker. „Wir sind sehr zufrieden“, sagte Heike Marien, die Dekoratives aus Holz mitgebracht hatte, genau wie Annika Faqeri, die auf Holzbrandmalerei spezialisiert ist. Nebenan bot Sascha Sommer Plotterarbeiten sowie Lampen und Tische aus Epoxidharz an.

Rund 200 Paar Stricksocken hatte das Kinderhilfswerk „terre des hommes“ im Angebot, während bei der Nabu-Ortsgruppe einmal mehr Laubsilos für Igel und Kleinstlebewesen „der Renner“ waren, wie Vorsitzender Hans Fingerhut erklärte. Die Feuerwehr Ganderkesee nutzte den Gantertach, um für ihre Jugendfeuerwehr zu werben – Nachwuchs ab zehn Jahren werde dringend gesucht, so Jugendfeuerwehrwartin Melanie Meyer

Zufrieden dürften nach Einschätzung von Timo Vetter, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Gantermarkt, auch die Einzelhändler gewesen sein: „Die hatten alle keine Zeit, zu sprechen“, berichtete er von seinen Stippvisiten. „Das werte ich als positives Zeichen.“ An den Gantertach schloss sich am Abend der Laternenumzug des TSV Ganderkesee begleitet vom Spielmannszug und vom Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Ganderkesee an.

• Gesundheitstag

Gut besucht war auch der parallel stattfindende Gesundheitstag des Arbeitskreises der Selbsthilfe- und Initiativgruppen (ASG). Dort stellten sich Selbsthilfegruppen, Vereine und Dienstleister aus dem Gesundheitsbereich vor. Als Blickfang diente vor dem Rathaus einmal mehr der VW Bulli T1 der Klinik Stenum, der einst als Krankenwagen in Brasilien im Einsatz war. Drinnen gab es neben Infoständen auch Vorführungen in Stuhlgymnastik, Vorträge sowie Kaffee und Kuchen.

Ihr Debüt beim Gesundheitstag gaben die Selbsthilfekontaktstelle und die ehrenamtlichen Wohnberater des Landkreises Oldenburg, die unter anderem praktische Alltagshilfen für Senioren vorstellten. Auch die Gemeindebücherei war erstmals dabei. Leiterin Sigrid Kautzsch hatte nicht nur Bücher zu Gesundheitsthemen und Erfahrungsberichte dabei, sondern auch allerlei elektronische Medien, die Menschen mit Einschränkungen des Sehens das Lesen oder auch das Hören von Literatur ermöglichen.

• Bücherbasar

Etwas abseits vom Treiben im Ortskern, auf dem Starofit-Gelände, fand der Bücherbasar des Rotary-Clubs statt. Dieser hatte allerdings bereits um 10 Uhr begonnen, sodass viele der Gantertach-Besucher zunächst dort auf Schnäppchenjagd gingen. „Um 9 Uhr standen die Ersten vor der Tür und um Punkt 10 war es voll!“, freute sich Rotarier Rolf Mysegaes, als gegen Mittag rund 400 Besucher in den roten Bücherkisten stöberten. Etwa 20.000 sehr gut erhaltene Bücher vom Roman über Bildbände bis zum Ratgeber wurden angeboten – für jeweils 1 Euro, der einem guten Zweck zufließt.

„Ich bin schon in der zweiten Runde – 22 Bücher habe ich schon im Auto“, sagte Merle Eggers, die mit Schwester Maja begeistert auf die Suche nach Lesestoff ging. Beide entschieden, den Rückzug anzutreten – aus Vernunftgründen. „Sonst finden wir noch mehr!“, sagte Maja lachend.