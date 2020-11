Protestaktion für faire Preise: Für die Bauern in der Region ist „Schluss mit lustig“

Ganderkesee /Garrel /Landkreis Heino Stöver hat seine 30 Jahre alten Milchgeld-Abrechnungen gut aufgehoben: „Damals kriegten wir für einen Liter 58 Pfennig“, erzählt der Landwirt aus Bergedorf, „heute sind es 32 Cent, Tendenz sinkend.“ In drei Jahrzehnten also praktisch keine Einnahmeverbesserung für die Bauern, während ringsumher der Euro zum „Teuro“ wurde: Das wollen die Milcherzeuger nicht länger hinnehmen – und darum ist für sie jetzt „Schluss mit lustig“.

Genau unter diesem Motto – passend zum Start in die närrische Zeit – lief am Mittwoch eine Protestaktion, initiiert vom Bundesverband deutscher Milchviehhalter ( BDM ) und unterstützt von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft AbL ), der Organisation „Land schafft Verbindung“ (LsV), dem European Milk Board (EMB), den Freien Bauern und der MEG Milch Board. Mit ihren Treckern fuhren die Bauern überall im Land Betriebe an, die landwirtschaftliche Erzeugnisse verarbeiten und vermarkten – und die den Landwirten die Preise diktieren. „Wir sind die Letzten in der Kette“, beschreibt Heino Stöver die Lage der Erzeuger. „Wir Bauern machen einiges mit“, betont er die Bereitschaft zu Zugeständnissen, „aber wir wollen dafür auch fair bezahlt werden.“

Rund 25 Landwirte aus Ganderkesee, Delmenhorst und der südlichen Wesermarsch trafen sich am Morgen in Steinkimmen und fuhren zunächst nach Bissel. Von dort aus rollten dann insgesamt gut 100 Trecker aus dem Landkreis Oldenburg und dessen Nachbargemeinden nach Garrel, wo die Bauern vor den Schlachthöfen Böseler Goldschmaus und BMR ihre Not deutlich machten.

„Wir wollen den Schlachthof nicht boykottieren, die Geschäftsführung muss sich aber Gedanken machen“, erklärte Jan-Bernd-Stolle aus Großenkneten. Denn den Landwirten stehe das Wasser bis zum Hals, viele seien in ihrer Existenz bedroht – und zwar vor allem bei den tierhaltenden Betrieben vor dem Hintergrund steigender Kosten und derzeit niedrigster Erlöse. „Wir können nicht mehr“, fasste ein Landwirt zusammen. Dr. Gerald Otto, bei Goldschmaus für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, nahm ein Forderungspapier des BDM entgegen und äußerte Verständnis für die Sorgen der Landwirte: „Die Probleme sind uns durchaus bewusst“, betonte Otto.

Von Garrel aus fuhr die Trecker-Kolonne weiter nach Ahlhorn zur Schlachterei Heidemark, wo die Forderungen ebenfalls übergeben wurden. Danach teilte der Korso sich auf: Während ein Teil die Wildeshauser Schlachterei Geestland ansteuerte, fuhren die Ganderkeseer Landwirte zum Schlachthof nach Oldenburg.

Mit ein paar warmen Worten wollen die Bauern sich diesmal nicht abspeisen lassen. „In einer Woche fahren wir die Betriebe noch einmal an“, erklärte Heino Stöver. „Dann erwarten wir Antworten auf unsere Forderungen.“