Hauptkreuzungen werden saniert: Gibt’s bald schlaue Ampeln für Ganderkesees Ortskern?

Ganderkesee Noch hängt alles vom Verlauf der Corona-Pandemie ab. Doch wenn es die Lage zulässt, dann rücken bereits im Juni die Straßenbauer an, um drei der am meisten befahrenen Kreuzungen im Ganderkeseer Ortskern nach und nach mit neuem Fahrbahnbelag auszustatten. „Die Ausschreibungen sind raus“, berichtet Ann-Christin Gajda von der Verkehrsbehörde des Landkreises Oldenburg.

Der Kreis übernehme die Kosten für die innerörtlichen Sanierungen der Abschnitte Ring/Lange Straße, Ring/Mühlenstraße sowie Grüppenbührener/Urneburger Straße/Im Knick, weil Kreisstraßen betroffen seien. Sanierungsstart werde am Wochenende 13./14. Juni in Höhe Ring/Lange Straße sein. Für alle drei Straßenbauabschnitte veranschlagt die Behörde 370 000 Euro.

Auch die Hoffnung auf eine „Grüne Welle“ weckt diese Ankündigung: Denn ebenfalls sollen die Lichtzeichenanlagen erneuert werden. Geplant seien „intelligente Ampelschaltungen“. Von einem geschmeidigen Verkehrsfluss ist im Ortskern bislang keine Spur. Autofahrer sehen sehr oft Rot, innerörtliche Staus sind vor allem morgens und nachmittags im Berufsverkehr an der Tagesordnung. Das ist ebenso schlecht fürs Klima wie für Autofahrers Nerven.

Ortsumgehung keine Lösung gegen Stau Im Ort Ganderkesee beeinflussen sich die mit Ampeln versehenen Knotenpunkte wegen ihrer räumlichen Nähe gegenseitig. Das wurde 2017 im Verkehrsentwicklungsplan festgestellt. Schwer- und landwirtschaftliche Verkehre führten teils auch durch den Ort, weil es an alternativen Strecken und Wegen fehle. Auch die Verlagerung des Verkehrs durch eine mögliche Südumgehung sorge nicht für eine nachhaltige Verkehrsentlastung des Hauptortes. Es gelte, die bestehenden Verkehrsmengen möglichst verträglich durchzuleiten.

Wer etwa von der Mühlenstraße über den Ring in Richtung Bookhorn fährt, muss in der Regel vor drei Ampeln halten und steht – schlechtestenfalls – anschließend noch an der Fußgänger-Ampel beim Famila-Markt, vor geschlossenen Bahnschranken auf der Grüppenbührener Straße und schließlich an der Kreuzung Am Steinacker/Brüninger Weg – sechs rote Ampeln auf wenigen hundert Metern.

250 000 Euro will der Kreis jetzt auch in modernere Verkehrsleittechnik investieren. Allzu „schlau“ werden die neuen Ampeln bei der Planung der Ampel-Takte voraussichtlich aber wohl nicht sein. Der Grund: Die Kommunikation zwischen Kraftfahrzeugen und Ampelsystemen, die am Straßenrad installiert sind, steckt weiterhin in den Kinderschuhen. Auch die Autohersteller haben mit dieser Art der Verkehrsvernetzung noch ihre Probleme. Deshalb wird der Kreis wohl auf Kameras an den Ampelmasten setzen, um Rot-Grünphasen besser zu koordinieren. Denkbar wären auch Induktionsschleifen in der Fahrbahn.

Wann genau die beiden anderen Kreuzungen im Ort saniert werden, steht noch nicht fest. „Alles hängt von der Corona-Pandemie ab“, sagt Ann-Christin Gajda.