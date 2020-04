Grundschüler Kehren Zurück: Was Kinder und Lehrer am 4. Mai in Ganderkesee erwartet

Ganderkesee Sie gleichen eher den Bestimmungen in Hochsicherheitsgefängnissen als den Maßgaben für den Betrieb in Grundschulen – doch die strengen Regeln des Miteinanders von Schülerinnen und Schülern sind in Coronazeiten wichtig. Um im Ganderkeseer Schulverbund mit dem Wiedereinstieg der Viertklässler am 4. Mai einen weiteren Schritt in die Normalität des Schulbetriebs zu gehen, müssen die Leitungen in diesen Tagen viel vorbereiten. Dabei setzen sie auch auf eigene Modelle, wie das Ansteckungsrisiko mit dem SARS-CoV-2-Virus organisatorisch minimiert werden kann. Erste Erfahrungen konnten die Oberschulen bereits beim Start am vergangenen Montag sammeln.

Mit Hygieneplänen gegen die Pandemie In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt sind an Ganderkesees Schulen schon vor Jahren Hygienepläne erstellt worden, die die Anwendung der Reinigungsmittel und die Häufigkeit der Reinigung regeln. Laut Gemeindeverwaltung sind Toiletten und Klassenzimmer ausreichend mit Seife und Papierhandtüchern versorgt. Desinfektionsmittel wirkten grundsätzlich nicht besser, als wenn die Hände ordentlich mit Seife gewaschen würden, dafür griffen sie die Hände bei regelmäßiger Nutzung eher an. Desinfektionsmittelspender würden nur an wenigen zentralen, gut einsehbaren Orten aufgestellt.

In Habbrügge agiere man beim Wiederanfahren der Grundschule besonders vorsichtig, betont die Schulleiterin Birgit Humberg . „Weil wir eine dörfliche Situation haben, ein kleines Gebäude, nur einen Eingang, der nicht besonders breit ist, gilt höchste Vorsicht.“ Nach Onlineunterricht und „analoger Hilfe“ beim Heimunterricht – ausgedrucktes Unterrichtsmaterial für Kinder, die daheim keinen Computer oder Drucker haben – stehe den 14 Viertklässlern ein großer Schritt bevor. Um enge Kontakte zu verhindern, werde die vierte Klasse geteilt – sieben Kinder sollen jeweils tageweise umschichtig in dem einen Klassenraum unterrichtet werden. Jedes Kind behalte seinen zugewiesenen Platz. Doch dazu gilt es erst einmal, ins Gebäude zu kommen. Markierungen würden vor dem Eingangsbereich aufgebracht, Pylonen mit Namensschildern machten den Kindern den Standplatz erkennbar. Auf Anweisung hätten die Kinder nach und nach einzutreten. Das Tragen von Mund-Nasen-Abdeckungen außerhalb des Unterrichts werde empfohlen. Humberg: „Am 18. Mai kommen die Drittklässler hinzu. Bis dahin haben wir unsere ersten Erfahrungen gesammelt.“

An der Grundschule Bookholzberg setzt Rektorin Dörte Lohrenz auf eine anderes Modell für ihre 57 Viertklässler in drei Klassen. Eine Hälfte der geteilten Klassen soll montags, mittwochs und alle 14 Tage freitags zu Schule kommen, die andere dienstags, donnerstags sowie am anderen Freitag. Lohrenz: „So erhalten Eltern mehr Kontinuität und können ihre Berufstätigkeit besser einteilen.“ Räumlich soll der Infektionsschutz unter anderem auch mit verschiedenen Ankunftszonen, geführten Gängen zu den Klassenzimmern und Abstandsregeln gewährleistet werden. Ob bei der Ankunft, in der Pause und selbst auf dem Klo: Überall gelte die generelle Maskenpflicht. Mit einer Ausnahme: nicht im Unterricht.

Mindestens zwei Meter Platz nach allen Seiten: An der Grundschule Schierbrok hat Schulleiterin Gaby Goetz bereits die Sitzabstände in den Klassenzimmern nachgemessen. Viertklässler sind dort ab kommendem Montag aus Sicherheitsgründen völlig von der übrigen Schulinfrastruktur abgeschottet. Masken werden empfohlen. Unterrichtet werden die beiden auch hier geteilten Klassen in zwei Räumen eines alleinstehenden Pavillons. Wer muss, geht einzeln auf die gesonderte Außentoilette. Nur eine der beiden Halbklassen, zehn bis elf Kinder, darf in den Pausen auf den Hof, dann wird gewechselt. Beaufsichtigt wird die „geführte Pause“ von Lehrkräften. „Es gibt Bewegungsspiele wie Gummi-Twist, da ist der Sicherheitsabstand leicht einzuhalten“, sagt Goetz.

Dass die Corona-Krise die Kinder hoch belaste, betont Dörte Lohrenz. „Das macht was mit der Psyche der Kinder, darum bieten wir neben dem Unterricht auch Klassenzeiten an, um mit ihnen zu reden.“ Auch Birgit Humberg weiß um den hohen psychischen Druck, der jetzt auf den Grundschülern lastet. „Es geht nicht mehr darum, das ganze Curriculum des Schuljahres durchzuziehen und viele Lernkontrollen abzufragen.“ Darüber sei man sich im Schulverbund einig. Da auch die Oberschulen dem Verbund angehörten, erleichtere das die Planungen. Wichtig sei jetzt, gemeinsam bis zum Schuljahresende gut durchzukommen.