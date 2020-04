Lage Der Branche Dramatisch: Ganderkeseer Bustouristik von Corona-Krise gebremst

Ganderkesee Aufatmen können Lars Thiemann, seine Mutter Uschi und Bruder Christoph noch lange nicht. Doch wenigstens bringt der gerade wieder angesprungene Schülertransport den Betreibern des Ganderkeseer Familienunternehmens Reisedienst Thiemann ein kleines Stück Normalität zurück – und Einnahmen. Wegen der Corona-Krise fällt ihre Reisesaison weitgehend aus, vielleicht so gar völlig. Das hat es in der knapp 70-jährigen Firmengeschichte so noch nicht gegeben.

Reisegeschäft auf Null

Die strengen Maßnahmen zur Prävention gegen das Coronavirus haben das Reisegeschäft der Thiemanns jäh auf Null abgebremst. „Zwölf Reisebusse haben wir deshalb abgemeldet“, sagt Lars Thiemann. Das spare Steuern und Versicherung. Und Kraftstoff werde jetzt ja eh nicht verbraucht. Auch Fahrer seien bereits in Kurzarbeit gegangen. „Doch die Kosten, wie die Abträge für die Reisebusse, laufen weiter“, gibt Thiemann zu bedenken. In der Corona-Krise gibt es keine Tagesfahrten mehr für Senioren, keine Busreisen zu fernen Urlaubszielen, keine Kaffeefahrten in die nähere Umgebung. Chancen, das bislang Entgangene später zu erwirtschaften, habe man in dieser Lage als Busunternehmer nicht. Versäumtes könne nicht nachgeholt werden. „Und selbst, wenn das Reisen wieder erlaubt wird, die Leute müssen doch finanziell erst wieder auf die Füße kommen“, gibt Chefin Uschi Thiemann zu bedenken. Dennoch haben Thiemanns ihre Angebote für Reisetouristik später im Jahresverlauf noch nicht von ihrer Homepage genommen. Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Weil am vergangenen Montag für einige Jahrgangsstufen in Niedersachsen der Unterricht wieder losgegangen ist, seien zumindest sechs Linienbusse wieder unterwegs. „Dieser Schülerverkehr ist ein zweites Standbein unseres Geschäfts, er macht finanziell aber nur rund ein Drittel aus“, erklärt Lars Thiemann. Das reiche nicht auf Dauer, um über die Runden zu kommen.

Kein Ausweichen möglich

Auch auf andere Beförderungsfelder könne das Unternehmen nicht ausweichen. Noch nicht einmal, um jetzt irgendwo die so wichtigen Erntehelfer zu den Feldern zu transportieren. „Das sind Werksverkehre, so etwas erledigen die Landwirte meist in Eigenregie“, nennt Lars Thiemann den Grund. Überhaupt gehe es in dieser Krise dem ganzen Transportgewerbe nicht gut.

Eines haben Thiemanns dagegen jetzt im Überfluss – Zeit. „Wir machen unsere Wartungs- und Pflegearbeiten, das was nötig ist, mehr nicht. Die Zukunft ist ungewiss“, blickt Thiemann voraus. Doch es gibt Hoffnung: Nach Mitteilung der Deutschen Presseagentur (dpa) arbeitet das Bundesverkehrsministerium an einem Förderprogramm für die Busbranche.