Keine Besuchsverbote in Ganderkeseer Altenheimen: Bewohner sollen nicht wieder weggesperrt werden

Ganderkesee /Landkreis Nein, zur Rückkehr eines generellen Besucherverbots soll es in den Alten- und Pflegeheimen im Kreis Oldenburg trotz zweiter Corona-Welle nicht wieder kommen. Das hat das Gesundheitsamt des Kreises Einrichtungsbetreibern jetzt in einer Videokonferenz klar gemacht. Schon seit Beginn der Corona-Pandemie müssen Alten- und Pflegeeinrichtungen auf dem schmalen Grat zwischen dem bestmöglichen Schutz ihrer Bewohner und der Wahrung des Besuchsrechts der Hochrisikogruppe balancieren.

Gute Hygienekonzepte

Nach rund acht Wochen totaler physischer Kontaktsperre im Frühjahr wuchs der Druck auf die niedersächsische Landesregierung, endlich wieder Besuche zu erlauben. Heimbetreiber wurden dazu aufgefordert, Hygienekonzepte aufzustellen, um das Besuchsrecht nicht unverhältnismäßig einzuschränken und auch Sterbebegleitung zu ermöglichen.

Das haben die Einrichtungen in der Gemeinde Ganderkesee bislang gut umgesetzt. Außer einem einzigen, mit den Coronavirus infizierten Bewohner des Bookholzberger Seniorenheims an der Ellerbäke Ende Oktober ist es in den Alten- und Pflegeheimen in der Gemeinde zu keinem weiteren Corona-Ausbruch gekommen, bestätigte Kreissprecher Galeotti am Donnerstag.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Heimbewohner haben klare Rechte Besuchsbeschränkungen und Isolationsmaßnahmen sind aus Sicht der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (Bagso) und des Mainzer Verfassungsrechtlers Friedhelm Hufen verfassungswidrig. Das ist das Ergebnis eines am Mittwoch in Bonn veröffentlichte Rechtsgutachtens. Für Verfassungsrechtler Friedhelm Hufen ist klar: Die Schutzpflicht, die staatliche Behörden aktiv ausüben müssen, bezieht sich nicht nur auf das Vermeiden einer Ansteckung mit dem Coronavirus, sondern auch auf die Grund- und Freiheitsrechte der Bewohnerinnen und Bewohner und ihrer Angehörigen.

Weitergehende Vorschriften als die bislang gültigen will das Gesundheitsamt des Landkreises Oldenburg den Einrichtungen auch in der zweiten Welle der Corona-Pandemie nicht machen.

Sofern sich sich bewährt haben, sollen die Betreiber ihre jeweils individuell auf die einzelnen Alten- und Pflegeheime zugeschnittenen Besuchslösungen weiterführen dürfen. Der Fokus liege auf der praktischen Umsetzung vor Ort, erläuterte Kreissprecher Galeotti den Ansatz.

Wert von Antigentests

Ausdrücklich keine Empfehlung für den Gebrauch gebe das Gesundheitsamt für die neuartigen Antigen-Schnelltests. „Man darf sich nicht zu viel davon versprechen“, mahnt Galeotti. Der Grund: Die Schnelltests seien noch nicht ganz sicher ausgereift. Zudem würden die Testungen Fachkräfte binden – die in der Pandemie knapp sind.