Straßenbau in Ganderkesee: Besserungen in Sicht für „Malerviertel“

Ganderkesee In Zusammenhang mit der Dauerbaustelle Dürerstraße/Nordweg in Ganderkesee stehen weitere Sperrungen an. Wie die Gemeinde mitteilt, seien aber zugleich Besserungen für die Anlieger in Sicht.

Im Zuge der Sanierungsarbeiten im sogenannten „Malerviertel“ gelten seit gestern weitere Einschränkungen in der Verkehrsführung. Die T-Kreuzung Nordweg/ Richtweg ist für den Verkehr voll gesperrt. Hier wird der alte Straßenaufbau aufgenommen und durch einen neuen verstärkten Aufbau ersetzt. Die Arbeiten dienen der Vorbereitung für den Asphalteinbau, der für die kommende Woche geplant ist.

„Das Bauen im Bestand ist für alle Beteiligten immer eine ganz besondere Herausforderung“, weiß Hennig Kahl, Leiter des Fachdienstes Tiefbau im Rathaus. „Das gilt erst recht, wenn auch zeitaufwendige Kanalsanierungen vor dem Straßenbau stattfinden und enge Platzverhältnisse dazu führen, dass die Grundstücke für mehrere Wochen nicht angefahren werden können.“ Die aktuelle Situation sei für die Anwohnenden sicherlich nicht einfach und stelle die Geduld auf die Probe.

Die Lage wird sich jedoch in Kürze deutlich entspannen, wenn die neue Straßenoberfläche fertig ist und die Grundstücke wieder besser erreichbar sind. In der 25. Kalenderwoche soll der Asphalt vom Richtweg bis zur Paul-Klee-Straße/ Cranachstraße eingebaut werden. Bis dahin bittet die Gemeinde Ganderkesee um Verständnis für die Beeinträchtigungen.