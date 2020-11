Wegen Corona bieten einige Firmen keine Plätze an: Wenn das Betriebspraktikum ausfällt

Ganderkesee Die Neuntklässler der Oberschule Ganderkesee sollten im November eigentlich erste Erfahrungen in Betrieben sammeln. Doch die Praktika wurden coronabedingt abgesagt. Wegen der hohen Infektionszahlen sei es nicht verantwortlich, die Schüler in die Betriebe zu schicken, sagt Benedikt Sanders, der für die Berufsorientierung zuständig ist. „Auch einige Betriebe sind zurückhaltend. Viele Schüler haben keinen Praktikumsplatz bekommen.“

Was sagen die Schulen zum Thema Praktikum ?

Das sagt die Kreishandwerkerschaft Eigeninitiative ist gefragt, wenn es um die Suche nach einem Praktikumsplatz geht. Da einige Schulen im Landkreis die Betriebspraktika abgesagt haben, sollten Jugendliche einen Teil ihrer Ferien für ein freiwilliges Praktikum nutzen, rät Sven Jochims, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Delmenhorst/Oldenburg-Land. Jeder könne auf einen Betrieb zugehen: „Aus Praktikumsplätzen resultieren Ausbildungsplätze.“ Die Betriebe haben nach Angaben von Sven Jochims Hygienekonzepte erstellt. Doch ob Praktikanten aufgenommen werden oder nicht, entscheide jede Firma selbst. Die Corona-Krise hat sich ausgewirkt. Eine Erhebung habe ergeben, dass die Zahl der Ausbildungsplätze um 15 Prozent unter dem Vorjahresniveau liege, sagt Jochims. Praktikumsplätze und Lehrstellen unter www.handwerk-delmenhorst.de

Einen Ersatztermin für das Praktikum im neunten Jahrgang gibt es an der Oberschule Ganderkesee nicht. Da der Schulkalender sehr voll sei, gebe es keine Möglichkeit, es noch durchzuführen, sagt Sanders. An der Oberschule Bookholzberg stehen erst im nächsten Jahr wieder Praktika an. „Wir haben im Moment Glück, weil die nächste Praktikums-Runde erst vor und nach den Osterferien ansteht“, sagt Schulleiter Jan-Michael Braun . Und die zehnten Klassen hätten ihr Praktikum vor den Herbstferien noch absolvieren können.

Auch einige Schüler der Schule an der Ellerbäke haben die Erfahrung gemacht, dass sich ihre Praktikumswünsche nicht umsetzen ließen. „Kitas und Altenpflegeheime nehmen zurzeit keine Praktikanten“, sagt Braun. Es sei fair, wenn die Betriebe mitteilen, dass sie keine Praktikanten nehmen. Dann könnten sich die Schüler etwas anderes suchen. Wichtig sei, dass die Jugendlichen einen Plan B haben, sagt Braun. „Bei uns bekommen sie von Anfang an gesagt, dass sie sich nicht auf eine Sache festlegen sollen.“

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Auch die Förderschule am Habbrügger Weg legt viel Wert darauf, dass die Jugendlichen praktische Erfahrungen sammeln und so den Einstieg ins Berufsleben finden. „Wir versuchen weiterhin, ein Praktikum anzubieten“, sagt Schulleiter Rainer Müller. Die praktische Erfahrung in Betrieben, zu denen die Schule Kontakt hält, ist nur ein Teil der Vorbereitung auf den Berufseinstieg. „Die Berufsvorbereitung läuft hier umfassend“, sagt Müller. Die Schüler schreiben Bewerbungen, arbeiten in der Schülerfirma mit und verbringen einen Tag an der Berufsschule. „Das Praktikum ist nur ein Teil der Orientierung.“

Welche Haltung haben Ganderkeseer Betriebe ?

Tatsächlich fallen wegen der Corona-Pandemie beliebte Praktikumsstellen weg. Im Rathaus in Ganderkesee werden nach Angaben von Sprecher Hauke Gruhn auf unbestimmte Zeit keine Praktikanten angenommen. Auch in den Kitas in der Trägerschaft der Gemeinde können Schüler und Schülerinnen wegen der Corona-Pandemie zurzeit kein Praktikum absolvieren. Gleiches gilt für die Bäckerei Meyer Mönchhof: Aufgrund der Corona-Lage würden im November und Dezember keine Praktikanten angenommen, heißt es aus dem Betrieb in Nutzhorn.

In der Tischlerei Sandkuhl sind Schüler auch zurzeit willkommen. Es gebe ein umfassendes Hygienekonzept und ausreichend Platz, sagt Kirsten Kanert. Der Betrieb richtet sich aber nach den Schulen. „Wir führen ein Praktikum durch, wenn die Schule es auch durchführt.“ Der Schüler der Oberschule Ganderkesee, der sich im Frühjahr beworben hatte, konnte sein Praktikum deshalb nicht antreten.

Die Schulen raten den Jugendlichen, Eigeninitiative zu entwickeln und sich für die Ferien Praktikumsplätze zu suchen. Wenn jemand Interesse habe, könne er jederzeit ein Praktikum machen, sagt etwa Jörg Wührdemann, Werkstattleiter im Ganderkeseer Autohaus Wührdemann. „Die Schüler, die freiwillig kommen, wollen es auch machen.“

Wie in vielen anderen Firmen ist es in dem KfZ-Betrieb üblich, dass junge Leute vor Antritt der Ausbildung zunächst ein Praktikum absolvieren.

Was können Schüler und Schülerinnen tun ?

Auch in der Meyer-Technik-Unternehmensgruppe läuft es so. Dort sind Schüler-Praktikanten auch in Corona-Zeiten erwünscht. In den vergangenen zwei Wochen habe eine junge Frau von der BBS Wildeshausen ein Praktikum absolviert, sagt Ausbildungskoordinatorin Carolin Wachtendorf. Für ein Praktikum in den Ferien können sich Schüler ebenfalls bewerben. Aus rechtlichen Gründen sollten sie mindestens 15 Jahre alt sein. „Praktika sind ganz wichtig für die Nachwuchsgewinnung“, sagt Carolin Wachtendorf.