Forstwirtschaft in Havekost: Waldbesitzer setzt für seine Erben auf Nadelholz

Havekost Privatwaldbesitzer wie Günter Westermann brauchen einen langen Atem: Bis ihr Produkt erntereif ist, vergehen zwischen 60 und 130 Jahre – wenn der Baum denn überhaupt so alt wird. Denn Trockenheit und Schädlinge setzen dem Wald immer stärker zu. Westermann setzt daher inzwischen auf Arten, die mit dem Klimawandel besser zurechtkommen.

Höhere CO 2 -Senkung

Bei einem Ortstermin führte er zusammen mit Hubert Brüning , Bezirksförster der Landwirtschaftskammer Weser-Ems , seinen CDU -Ratsfraktionskollegen Ralf Wessel , Kandidat für das Bürgermeisteramt in Ganderkesee, und Philipp Albrecht , CDU-Kandidat für die Bundestagswahl , durch ein 11,3 Hektar großes Waldstück in Havekost, das er vor drei Jahren erworben und teilweise neu aufgeforstet hat. „Hier hatte vorher 40 Jahre lang keinerlei Bewirtschaftung stattgefunden“, erklärte Westermann.

10 000 Setzlinge hat er gepflanzt, zu einem Drittel Buche, zu zwei Dritteln Douglasie und Japanlärche. Auf die Buche hätte er gerne verzichtet, doch staatliche Förderung erhalte nur, wer mindestens zu 30 Prozent Laubholz einbringe – egal, ob es den Klimaveränderungen standhält, kritisierte Westermann. Dabei sei die CO2-Senkungsleistung der Douglasie etwa doppelt so hoch wie die von Buche, Eiche oder Kiefer. „Ein Wald kann nur reell CO2 binden, wenn er auch reell wächst.“

Das, so Bezirksförster Brüning, sei bei der Douglasie gegeben. Sie komme nicht nur mit wenig Wasser zurecht, sondern harze auch deutlich stärker als Fichte oder Lärche –ein Vorteil bei der Verwertung, weil aufs Imprägnieren verzichtet werden könne. Die Ernte der Douglasie könne nach etwa 60 bis 70 Jahren erfolgen, während eine Buche etwa 130 Jahre stehen bleibe.

Ausgleich gefordert

„Wir brauchen für unsere CO2-Senkungsleistung einen ordentlichen Ausgleich“, formulierte Westermann seine Forderung an die Politik. Bislang hätten die Privatwaldbesitzer – 550 seien es allein im Landkreis Oldenburg – diese Leistung zum Nulltarif erbracht. „Dabei ist unsere CO2- Senkungsleistung deutlich höher als in jedem anderen Bereich.“ Zudem müssten die Holzpreise angepasst werden. Von der aktuellen Kostenexplosion beim Bauholz komme bei den Waldbesitzern nichts an, betonte er.