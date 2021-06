Fußball-EM in der Gastronomie: Gemeinsam gucken in Gastwirts Garten

Hoykenkamp /Landkreis 700 bis 800 Fußball-Fans eng beieinander? Dichtes Gedrängel um Tische und Bänke? Kollektiver Jubel vor den Leinwänden? Nein, so wie in früheren Jahren bei WM- oder EM-Turnieren wird es ganz sicher nicht zugehen, wenn im Sommergarten des Gasthofes Menkens in Hoykenkamp an diesem Dienstag nach langer Zwangspause wieder ein Fußballspiel übertragen wird. Das Auftaktspiel der deutschen Mannschaft gegen Frankreich muss coronakonform verfolgt werden, aber es ist schon mal besser als nichts – auf dem Rückweg zur Normalität, auch wenn die noch längst nicht erreicht ist.

Gerhard Menkens jedenfalls ist wie andere Gastwirte in der Region erleichtert, dass gerade noch rechtzeitig vor der Fußball-Europameisterschaft die niedrigen Inzidenzwerte im Landkreis Oldenburg eine öffentliche Übertragung der EM-Spiele zulassen. Sofern das nicht als „Public Viewing“ ankündigt wird. Das sei unter diesem Titel nicht genehmigungsfähig, erklärt Landkreis-Sprecher Oliver Galeotti . Laut niedersächsischer Corona-Verordnung handele es sich vielmehr um eine „sonstige organisierte stationäre oder nicht-stationäre Outdoorveranstaltung“ in der Gastronomie – danach ist es erlaubt, im Außenbereich bis zu 500 Personen zu bewirten, die dabei auch gern ein Fußballspiel anschauen dürfen.

Wer indes im eigenen Garten mit Freunden eine EM-Partie verfolgen will, darf sich maximal zu zehnt und mit Mitgliedern aus höchstens drei Haushalten vor dem Fernseher versammeln. Dass das nicht jeder nachvollziehen kann, dafür hat auch Oliver Galeotti Verständnis: „Das ist die Crux der Corona-Verordnung.“ Eine Erklärung sei aber, dass bei Veranstaltungen in der Gastronomie die Hygieneregeln leichter zu kontrollieren sind als bei privaten Feiern.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Immerhin lässt die Verordnung für Gaststätten schon mehr Freiheiten zu. So entfällt bei Veranstaltungen mit bis zu 500 Personen die Testpflicht für die Gäste – draußen wie drinnen. Der Mund-Nasenschutz muss nur getragen werden, wenn man nicht sitzt.

Auf Nummer sicher

Auf der Homepage des Vielstedter Bauernhauses, das die drei deutschen Vorrundenspiele und ab dem Achtelfinale alle Partien im Garten präsentiert, ist zwar noch vom „Eintritt nur für Geimpfte, Genesene und Getestete“ die Rede. „Wir gehen auf Nummer sicher“, sagt Inhaber Christian Strackerjan. „Unsere Gäste akzeptieren das auch.“ Er hat auch nur Platz geschaffen für höchstens 250 Fußball-Fans, denen eine Leinwand und drei große Fernseher zur Verfügung stehen. Besucher sollten möglichst die Luca-App auf dem Smartphone haben, das erleichtert die Registrierung. Der Eintritt ist frei.

Gerhard Menkens in Hoykenkamp nimmt hingegen 15 Euro Gebühr, wobei 13 Euro als Verzehrgutschein zurückgegeben werden. 2 Euro sind für die DJ’s, denn ein bisschen EM-Party soll schon sein bei Menkens. Auch er nimmt bis zu 250 Gäste auf, für die vier Leinwände und drei große Zelte aufgebaut werden.

Heute kein Ruhetag

Menkens zeigt auch Spiele anderer Vorrundengruppen, sofern nicht gerade Ruhetag ist. Für das Deutschland-Spiel an diesem Dienstag lässt er den Ruhetag natürlich entfallen. Wer im Hoykenkamper Sommergarten Fußball gucken will, sollte sich vorher anmelden, das erleichtert auch den Eintritt. Unangemeldete Gäste müssen sich noch registrieren lassen, das kann dauern. „Und wenn’s voll ist, ist es voll.“ Soll heißen: Ein Auge zukneifen und noch ein paar gute Bekannte hereinlassen kann der Gastgeber nicht. Menkens geht auch davon aus, dass Polizei und Ordnungsämter die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollieren werden.