Zweiter Weltkrieg In Sage: SPD-Ortsverein gedenkt Opfern von Krieg und Terror

Sage Vor 75 Jahren, am 8. Mai 1945, endete der Zweite Weltkrieg und damit die NS-Herrschaft. Angesichts des historischen Datums und vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie gedachte der SPD-Ortsverein Großenkneten am Freitagabend auf dem Friedhof Sage War Cemetery der Opfer von Krieg und Terror. Ortsvereinsvorsitzender Heiner Bilger und die Vorstandsmitglieder Horst Hilsemer und Dirk Faß stellten dazu eine Blumenschale mit Schleifen als sichtbares Zeichen des Gedenkens an dem Monument in Sage auf.

„Unser Ziel ist es, im Namen des SPD-Ortsvereins am heutigen 8. Mai hier auf dem Commonwealth Soldatenfriedhof in Großenkneten-Sage der Opfer von Gewaltherrschaft zu gedenken und darauf aufmerksam zu machen, wie groß die Anzahl der Opfer war und dass sich so etwas nicht wieder ereignen darf“, sagte Bilger. Auf der Kriegsgräberstätte in Sage sind 970 Soldaten unter anderem aus Großbritannien (745), Kanada (125), Neuseeland (35), Australien (34) und Polen (22) beigesetzt. Sie alle gaben ihr Leben, um Europa und Deutschland vom Nationalsozialismus zu befreien.

„Wir gedenken ihrer, stellvertretend für alle, die dazu beigetragen haben, dass am 8. Mai 1945 die Herrschaft der Nazis in Deutschland zu Ende ging. Gerade in der heutigen Zeit soll diese Stätte uns eine Mahnung sein, aufzuzeigen, wohin nationalistisches Gedankengut führen kann“, betonte Bilger und verwies damit auf neue rechte Strömungen in Europa.

Die Idee für eine Zeremonie aus Anlass des Kriegsendes vor 75 Jahren hatte Vorstandsmitglied Horst Hilsemer schon im vergangenen Jahr in den Reihen der SPD in Großenkneten geäußert. Dass die Umsetzung nun nur zu dritt und unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden konnte, ist der Coronavirus-Pandemie geschuldet.

Das ändert aber nichts an der Bedeutung des historischen Datums zum Weltkriegsende. Äußeres Zeichen dafür ist nun die Gedenkschale, die in dem Gewölbe an der Ruhestätte platziert wurde. Wie Bilger versicherte, sei die Farbwahl nicht zufällig getroffen worden. Das „britische“ Blau als Hintergrund und das Gelb für einen stilisierten Globus sind in der Flagge des Commonwealth of Nations zu finden. Zusammen mit dem Rot der SPD finden sich die drei Farbtöne im Blumenarrangements wieder.

Unterhalten wird die Kriegsgräberstätte durch das „deutsche Volk“, wie es offiziell, heißt. Die Ruhestätte ist darüber hinaus all jenen gewidmet, die ihr Leben in den beiden Weltkriegen von 1914-1918 und 1939-1945 ließen.