Inklusiver Sporttag in Sandkrug: „Menschen mit Handicap werden in Hatten sehr gut integriert“

Sandkrug Inklusion in Freizeit und Sport – das soll in der Gemeinde Hatten mehr als nur ein frommer Wunsch sein. Das Projekt Hatten Inklusiv (HAI) hat das am Sonntag – nicht zum ersten Mal – unter Beweis gestellt. Der inklusive Sporttag auf dem Platz an der Schultredde bot bei bestem Wetter reichlich Gelegenheit, sich körperlich zu betätigen.

Mitspieler gesucht Montags und freitags trifft sich auf dem kleinen Kunstrasenplatz an der Waldschule ein Kreis von etwa 14 Hobbyfußballern – Menschen mit und ohne Handicap. Trainiert wird das gemischte Team – Damen und Herren – unter Anleitung von Jan-Hendrik Hunfeld, der Trainer des Fußball-Herrenteams der TSG Hatten-Sandkrug und auch Hauptverantwortlicher beim Thema Inklusion im Fußball ist. Einige Spielerinnen dürften es noch gerne mehr sein, findet auch Tijana Cop, die regelmäßig mitspielt. Es gehe nicht nur um den Sport, sondern auch darum, hinterher noch ein bisschen zu schnacken. Wer mitspielen möchte, meldet sich einfach in der Geschäftsstelle: info@tsg-hatten-sandkrug.de.

Neben klassischen Sportarten wie Handball, Basketball, (Tisch-)Tennis und Judo gab es auch interessante Spiele, die man so noch nicht häufig gesehen hat, aber umso mehr Spaß bereiteten. Das Fußball-Billard hatte es zum Beispiel Tijana Cop angetan. Mit einem weißen Spielball galt es, viele weitere Bälle nach und nach in den Ecken zu platzieren. Das war schwerer, als es auf den ersten Blick aussah.

„Menschen mit Handicap werden hier sehr gut integriert“, findet Tijana Cop. Sie selber wohne in einer Einrichtung der Diakonie Himmelsthür, erzählt sie. Endlich wieder Sport machen zu können, empfindet nicht nur sie als Lichtblick. Kinder, Jugendliche und Erwachsene, manch einer mit, manch einer ohne sichtbares Handicap hatten am Sonntag von 11 bis 16 Uhr viel Spaß.

Hattens Inklusionsbeauftragte Leonie Schulte und ein großes Helfer-Team, das mit seinen hellgrünen Trikots in den Farben der Gemeinde Hatten gut zu erkennen war, sorgten dafür, dass ein nach vielen Monaten des Pandemie-Lockdowns wichtiges Ziel erreicht wurde: Menschen aus allen Altersklassen eine Freude zu bereiten und durch Spaß, Sport- und Spielstationen Berührungsängste abzubauen.