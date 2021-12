Waldfitness in Sandkrug: Bewegung rund um die Feiertage

Sandkrug „Waldfitness kommodig“ heißt es wieder am Donnerstag, 23. Dezember, ab 10 Uhr. Am 16. Dezember macht das Bewegungsangebot unter freiem Himmel im Sandkruger Bürgerpark dagegen eine Pause. Auch nach den Feiertagen geht es weiter und zwar noch in diesem Jahr. Auch am 30. Dezember werde es ein entsprechendes Angebot geben, teilt Initiatorin Monika Tegtmeier mit.