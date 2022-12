Einbruch in Schierbrok: Unbekannte steigen in Apotheke ein

Schierbrok Kurz vor Weihnachten ist die Apotheke in Schierbrok zum Ziel von Einbrechern geworden. In der Nacht von Freitag auf Samstag haben sich die Täter nach Angaben der Polizei Zutritt zu den Räumen an der Bahnhofstraße verschafft, indem sie eine Scheibe einschlugen. Gestohlen worden sei ein geringer Bargeldbetrag.

