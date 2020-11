Martinstag in Corona-Zeiten: Regenbogen-Laternen erhellen Stenumer Kirchhof

Stenum Laternelaufen in Zeiten des Corona-Lockdowns: Wie das funktionieren kann, zeigt eine Aktion des Bezirks 1 der ev.-luth. Kirchengemeinde, deren traditioneller Laternenumzug vom Stenumer Timotheushaus aus diesmal – wie alle anderen – wegen der Kontaktbeschränkungen ausfallen musste.

„Wir haben überlegt, wie wir den Kindern trotzdem eine Freude machen und dem grauen November etwas bunter und fröhlich begegnen können“, sagt Julia Wegner , die die Aktion zusammen Sandra Tesch geplant hat. Alle jüngeren Kinder aus dem Pfarrbezirk hatten in den Herbstferien einen großen Briefumschlag nach Hause erhalten. Darin fanden die eine Bastelanleitung und Material für eine Regenbogen-Laterne.

Mehr als 40 Kinder bastelten schließlich Laternen und brachten sie zum Timotheushaus, wo sie seither die große Fensterfront zum Kirchhof hin beleuchten. Am Timotheushaus bekamen die Kinder einen Brief von Pastorin Klein, indem sie ihnen die Geschichte vom Heiligen Martin erzählt. „Ein bisschen Wärme, Licht und viel Menschlichkeit, das brauchen auch die Kleinen in diesen Tagen ganz besonders“, ist Julia Klein überzeugt. Sie freut sich über die gelungene Aktion und den Einsatz der Mitwirkenden.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jeden Abend beobachtet sie nun Familien und Kinder, die am Timotheushaus vorbeischauen und nach ihrer Laterne Ausschau halten – und zugleich die Kunstwerke der anderen Kinder bestaunen. Wenn auch anders als sonst und mit viel Abstand, sei das doch eine schöne Möglichkeit, den Tag ausklingen zu lassen, findet Pastorin Klein. Noch bis Anfang kommender Woche werden die Laternen die Gemeinde erfreuen, danach gehen sie zurück an die Kinder.