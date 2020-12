Dreikönigssingen in der Gemeinde Ganderkesee: Wenn Sternsinger  zu „Sternsprechern“ werden

Ganderkesee /Bookholzberg /Stenum Eigentlich ist es Usus beim Dreikönigssingen, dass die Sternsinger im Vorfeld ihrer Besuche auf die Aktion vorbereitet werden und die Empfänger der gesammelten Spenden – etwa in Form eines Filmbeitrages – kennenlernen. Doch in diesem Jahr ist bekanntlich alles anders: „Wir konnten uns nicht vorab treffen“, berichtet Elisabeth Kühling. Sie betreut seit 20 Jahren die Sternsinger-Aktion in der kath. Teilgemeinde St. Michael in Stenum – an der übrigens Kinder aller Glaubensrichtungen und auch ohne Konfession teilnehmen.

Auf den Segen verzichten müssen die Haushalte im Ganderkeseer Gemeindegebiet dennoch nicht – und auch die Spendensammlung von Kindern für Kinder soll natürlich stattfinden. Diesmal stehen Kinder in der Ukraine im Mittelpunkt, die weitgehend auf sich allein gestellt sein, weil ihre Eltern das Familieneinkommen im Ausland verdienen müssen.

So setzen die Teilgemeinden der kath. Gemeinde St. Marien die Aktion unter Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln um.

• Ganderkesee

Mit Abstand wollen die Sternsinger in Ganderkesee (St. Hedwig) den Segen zu den einzelnen Häusern bringen. Am Samstag, 9., und Sonntag, 10. Januar 2021, kommen sie auf Wunsch vorbei und werden Segen sprechen, jedoch nicht singen. Wer die Sternsinger empfangen möchte, wird gebeten, sich in eine der Listen einzutragen, die in den Kirche St. Hedwig und St. Cyprian und Cornelius ausliegen.

Die Listen sind um eine zusätzliche Spalte ergänzt worden, in der ein „kontaktloser Besuch“ erbeten werden kann. In diesem Fall werden der Segensspruch und ein Infozettel von Erwachsenen in den Briefkasten gelegt. Weitere Informationen erteilt Thea Tammen, Telefon 04222/2352.

• Bookholzberg

Ganz ähnlich gehen die Sternsinger in Bookholzberg (St. Bernhard) vor: Sie besuchen angemeldete Haushalte am Samstag, 9. Januar, ab 9.30 Uhr und verzichten ebenfalls auf Gesang.

Zweierlei Listen liegen in der Kirche St. Bernhard aus. Wer keinen Kontakt, jedoch den Segen wünscht, bekommt eine Sternsingertüte vor die Haustür gestellt. Fragen zur Aktion beantwortet Sandra Eggers, Telefon 0176/20 63 47 14.

• Stenum

In St. Michael läuft das Dreikönigssingen etwas anders: Während die Kinder in anderen Jahren vielen Haushalten ohne Anmeldung den Segen gebracht haben, wird diesmal auf Besuche gänzlich verzichtet. Stattdessen können sich Interessierte den Segen in Form von vorbereiteten Aufklebern mit dem Kreidezeichen 20*C+M+B+21 an Sternsinger-Ständen selbst abholen: am Freitag, 8., sowie am Samstag, 9. Januar, jeweils von 9 bis 13 Uhr auf dem Parkplatz der Volksbank Delmenhorst-Schierbrok, Bahnhofstraße 32 in Schierbrok, sowie am Samstag, 9. Januar, ebenfalls von 9 bis 13 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Elmeloh, Baumstraße 15.

Am Sonntag, 10. Januar, kann der Segen im Timotheushaus nach dem Gottesdienst um 10 Uhr mitgenommen werden und in St. Michael nach dem Gottesdienst um 9 Uhr. Wer nicht die Möglichkeit hat, sich den Segen selbst zu holen, kann Annette Dick, Telefon 04223/1462, oder Elisabeth Kühling, Telefon 04221/ 8 18 86 ansprechen.

Mehr Informationen unter www.sternsinger.de