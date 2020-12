Das perfekte Dinner: „Beim perfekten Dinner dabei zu sein ist der größte Gewinn“

Wardenburg /Oldenburg Noch immer ist die Wardenburgerin Christin Marks in der TV-Kochsendung „Das perfekte Dinner“ ungeschlagen. Am Freitag stellt sich heraus, wer in dieser Woche gewonnen hat. Am Donnerstag bekocht Senay Arik ihre Mitkandidaten. Die 27-jährige Mediaberaterin bei der NWZ hat sich bei ihrer Menüauswahl von den türkischen Wurzeln ihrer Familie inspirieren lassen. „In meiner Familie wird viel gekocht und gebacken, und meiner Mutter hat uns schon als Kinder miteingebunden“, erzählt sie. Den ersten Platz zu belegen, habe für sie nicht oberste Priorität: „Der größte Gewinn war es, dabei zu sein“, sagt die charmante Oldenburgerin. Lesen Sie hier die ganze Präsentation von Senay Akin

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen