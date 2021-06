Tourismus in Hatten: Ferien machen mit Bauwagen „Schorschi“

Wiemerslande Einfach mal raus! Nachdem die Corona-Pandemie monatelang alle zum Zu-Hause-Bleiben gezwungen hat, wächst jetzt bei vielen Menschen mit den fortschreitenden Lockerungen verständlicherweise der Wunsch nach einem Urlaub. Ein besonderes Ziel für kurze Auszeiten ist mit Sicherheit der türkisblaue Bauwagen auf dem Hof der Familie Meyer in Wiemerslande.

Er hat sogar einen Namen. „Schorschi“ wird er von Thale Meyer genannt. Auf die Idee, einen Bauwagen zu vermieten, ist sie letztes Jahr gekommen. „Durch Corona war keine Reise möglich und so haben mein Mann Hinrich und ich kurzerhand nach unserer Hochzeit den Bauwagen angehängt und sind los. Eine tolle Erfahrung! Es ist total gemütlich im Schorschi! Man ist mitten in der Natur und hat trotzdem ein festes Bett“, erzählt die Landfrau.

Nach dieser positiven Erfahrung hat das junge Ehepaar dann bei sich am Hof einen Platz gesucht und alles eingerichtet. „Schorschi“ steht in einem kleinen Wäldchen in der Nähe des Bauernhofs – einem konventionellen Mischbetrieb mit 60 Milchkühen, Bullenmast, Jungsauen-Aufzucht und Biogas-Anlage.

„Es ist alles da, was man braucht“, verspricht Thale Meyer: Ein 1,40 Meter großes Bett, ein kleiner Kühlschrank und ein Outdoor-Sofa unter freiem Himmel laden zum Relaxen ein. Spielt das Wetter einmal nicht mit, kann man sich in die vielen Decken und Kissen kuscheln. Alles ganz Corona-konform, denn man ist völlig für sich.

Der Weg zu „Schorschi“ In der Umgebung des Bauwagens liegen die Hunte und die Bümmersteder Marsch, die zum Spazieren gehen, Kanu oder Rad fahren einladen. Gemietet werden kann „Schorschi“ je nach Verfügbarkeit recht spontan und auch nur für eine Nacht. Kontakt: landerlebnisse.wiemerslande (Instagram); www.airbnb.de/h/bauwageninwiemerslande und www.wiemerslande.de

Seitdem „Schorschi“ über die Plattform Airbnb angeboten wird, müssen die Meyers immer wieder bestimmte Fragen beantworten. Ganz häufig: Wie sieht es denn mit den sanitären Anlagen aus? Meyer: „Wir haben eine Trockentoilette gebaut, und geduscht wird draußen mit Gießkanne. Aber niemand muss kalt duschen – es gibt einen Wasserkocher, mit dem man sich das Wasser angenehm temperieren kann.“ Eine kleine Auszeit vom modernen Leben, wo einfach nur ein Hebel umgelegt wird und warmes Wasser fließt, ist es also schon. Aber das macht auch den Reiz aus. „Es ist wie Campen, nur dass man nicht mit anderen zusammen auf einem Platz steht, sondern alleine zwischen Bäumen und Feldern“, so beschreibt Thale Meyer das Lebensgefühl.