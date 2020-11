Alexanderkirche in Wildeshausen: Die ersten Teile der neuen Orgel sind da

Wildeshausen In den nächsten Wochen und Monaten wird ordentlich gearbeitet in der Wildeshauser Alexanderkirche. Der Grund ist ein erfreulicher: Die neue Orgel wird aufgebaut. Am Mittwochmorgen sind die ersten Teile eingetroffen.

Erst zwölf Orgelpfeifen

Die Orgelbaufirma Woehl aus Marburg hat das Instrument angefertigt und kümmert sich nun um den Aufbau. Über 20 000 Teile werden in den nächsten Wochen und Monaten von der Werkstatt in Mittelhessen nach Wildeshausen transportiert. „Zuerst kommen die großen Teile an, sodass der strukturelle Teil erst einmal aufgebaut werden kann“, erklärte Orgelbauer Claudius MayWoehl, der zusammen mit seinem Vater Gerald Woehl und den Mitarbeitern Simon Buser (Projektleiter) und Jonathan Fritz für den Einbau des neuen Instruments vor Ort war.

Gemeinsam mit den Pastoren Lars Löwensen und Markus Löwe sowie Kantor Ralf Grössler haben die vier Marburger den Orgelbalg und die Balgkästen auf die Empore gehievt. In den kommenden Wochen werden die ersten zwölf Orgelpfeifen eintreffen. „Normalerweise kommen alle Pfeifen zum Schluss. Da wir hier aber wenig Platz haben auf der Empore, bauen wir die fünf Meter hohen Pfeifen schon früher ein“, erklärt MayWoehl.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Die nächsten vier Wochen wird das Team der Orgelbauwerkstatt in Wildeshausen sein, danach geht es im neuen Jahr weiter. „Wenn der strukturelle Teil aufgebaut ist, müssen die Pfeifen noch richtig zum Klingen gebracht werden“, erklärte der Orgelbauer. Eine der größten Herausforderungen: Die Rosette in der Mitte der rund sechs Meter breiten Empore soll gut zu sehen sein. Darauf werden die Orgelbauer bei der Ausrichtung des Instruments achten.

1000 Stunden an Arbeit

Rund 1000 Arbeitsstunden werden in die neue Orgel geflossen sein, wenn sie im nächsten Jahr aufgebaut ist. „Wir sind zu zehnt in der Werkstatt und haben anderthalb Jahre daran gearbeitet, allerdings nicht durchgehend“, sagte MayWoehl. Rund zwei Drittel der Gesamtkosten für die Orgel, rund 830 000 Euro, seien Kosten für die Arbeitszeit. Ein paar Stunden werden noch vergehen, bis die „Königin der Instrumente“ erstmals in Wildeshausen erklingt.