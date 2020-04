Ausgrabung In Wildeshausen: Arbeiten an der Hunte fördern Überraschendes zutage

Wildeshausen Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, bei einem Spaziergang auf Spuren aus dem Altertum zu stoßen? Wahrscheinlich nicht besonders hoch, aber genau das ist nun einer aufmerksamen Wildeshauserin gelungen.

In der Nähe des Klärwerks wird an der Hunte zurzeit Boden für eine Überschwemmungsfläche abgetragen. Diese werde als Ausgleich für die Flächen am Krandel hergestellt, die mit dem Fitnessstudio „Auszeit“ und der Feuerwehr bebaut worden sind, erklärt Baudezernent Manfred Meyer . Im Rahmen dieser Arbeiten wurden per Zufall einige nicht alltägliche Scherben freigelegt, die nun eine Spaziergängerin fand und dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege meldete. „Bei der Untersuchung der Scherben stellte sich heraus, dass sie etwa 2000 Jahre alt sind und damit aus der Eisenzeit stammen“, so Bezirksarchäologin Dr. Jana Esther Fries . „Sie konnten etwa auf den Zeitraum zwischen Christi Geburt und 200 Jahre nach Christi datiert werden.“

Mit dieser Entdeckung wandte sich das Landesamt an die Stadt Wildeshausen, die direkt die archäologische Spezialfirma Denkmal-3-D aus Vechta beauftragte, Stichproben aus dem Boden zu nehmen. Bei dieser Prospektion sind laut Fries neben den Keramikscherben, die lange im Boden erhalten bleiben können, auch sogenannte Befunde in Form von dunklen Stellen im Sand gefunden worden.

Dabei handele es sich um Holzrückstände, die in einer Reihe angeordnet seien und somit darauf hinwiesen, dass dort einmal Holzpfosten eines Gebäudes gestanden hätten. Dies lasse auf eine menschliche Siedlung schließen. „Das heißt aber nicht, dass die Stadt da schon entstanden ist“, relativiert Fries den Fund. Dennoch sei er ein Puzzlestück zur Geschichte der Region und trage zusammen mit anderen Funden in der Umgebung zu deren Verständnis bei. Beispielsweise könne daraus abgelesen werden, dass die Stelle in der Nähe der Hunte mit dem leicht abschüssigen und damit gut überschaubarem Gelände bereits früher ein attraktiver Ort zur Ansiedlung gewesen sei, erklärt die Archäologin.

Die Herstellung der Überschwemmungsfläche muss jetzt erst einmal warten: Denkmal-3-D erhielt von der Stadt den Auftrag, auf der 2,2 Hektar großen Fläche weitere Ausgrabungen vorzunehmen. „Wie lange das dauert und was das kostet, kann man noch nicht sagen“, so Meyer. „Das hängt natürlich davon ab, was noch alles gefunden wird.“