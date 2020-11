Kosten von 5,3 Millionen Euro: Mehrheit für Erweiterung des Wildeshauser Kreishauses

Wildeshausen Das Kreishaus in Wildeshausen wird um zwei Flügel erweitert. Der Bau-, Straßen- und Brandschutzausschuss empfahl am Dienstagabend dem Kreistag mehrheitlich, das Verwaltungsgebäude an der Delmenhorster Straße zu ergänzen. Die CDU stimmte als einzige Fraktion dagegen. Sie wollte die Erweiterung des Kreishauses auch aus finanziellen Gründen für zunächst zwei Jahre aussetzen. In dieser Zeit sollte die Kreisverwaltung alternative Organisations- und Arbeitsmodelle prüfen.

„Nicht mehr tragbar“

Landrat Carsten Harings hatte sich dafür ausgesprochen, dem CDU-Antrag nicht zu folgen. Die Erweiterung des Kreishauses sei dringend erforderlich, weil die Beschäftigten schon seit Jahren nicht mehr vernünftig untergebracht seien. 14 Personen arbeiteten bereits außerhalb des Kreishauses in einem anderen Gebäude. Aufgrund der Enge könnten sensible Kundengespräche kaum noch ohne Zuhörer geführt werden, weil Besprechungsräume längst in Büros umgewandelt worden seien.

„Jahrelang habe ich meine Mitarbeiter vertröstet und gesagt, dass zuerst die Schulen dran sind“, so Harings. „Das haben wir getan.“ Nun sei die Kreisverwaltung an der Reihe; denn der Zustand sei nicht länger tragbar. Die neuen Aufgaben, die auf die Kreisverwaltung zukämen, unter anderem die Verstärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes, würden weiteres Personal nach sich ziehen. Außerdem müsse die Verwaltung künftig mehr ausbilden, um Nachwuchskräfte zu generieren.

„Starke Gemeinschaft“

Dem von verschiedenen Fraktionen ins Spiel gebrachte vermehrte Arbeit im Homeoffice steht die Kreisverwaltung nach Aussagen des Landrates offen gegenüber. Der Ausschuss votierte für den FDP-Antrag, die Digitalisierung und das papierlose Büro voranzutreiben, ebenso weitere Möglichkeiten für mehr Homeoffice zu entwickeln. Damit soll sich ein Arbeitskreis beschäftigen. Doch die Verwaltung ist nach Darstellung von Harings vor allem ein Kundenbetrieb und erfordert Präsenz – auch aus organisatorischen Gründen.

Eine Stärke seiner Verwaltung sei das „ausgeprägte Gemeinschaftsgefühl“. Auch die Herausforderungen der Corona-Pandemie würden von diesem Teamgeist getragen. Ohne Diskussionen würden Beschäftigte andere Abteilungen unterstützen, um die Aufgaben der Corona-Krise zu bewältigen. • Das Kreishaus soll um zwei Flügel, angrenzend an das Gesundheitsamt und an das Veterinäramt, erweitert werden. Die Kosten sind mit etwa 5,3 Millionen Euro veranschlagt. Ferner soll das benachbarte denkmalgeschützte Wohnhaus saniert und genutzt werden.

Vorgesehen sind 74 neue Büros, plus eine Reserve von 14. Dass der Raumbedarf gestiegen ist, liegt auch daran, dass sich in den vergangenen zehn bis 15 Jahren die Zahl der Teilzeitstellen deutlich erhöht hat. Die meisten dieser Mitarbeiter/innen arbeiten vormittags. Von den rund 490 Beschäftigten im Kreishaus arbeiten etwa 40 zeitweilig im Homeoffice.

Deutlich sichtbar: Hier residiert der Landkreis Oldenburg. BILD: Verena Sieling Deutlich sichtbar: Hier residiert der Landkreis Oldenburg. BILD: Verena Sieling Das sagen die Fraktionen zur Erweiterung des Kreishauses Die Gruppe FDP/Freie Wähler hat ihren Antrag, zunächst nur einen Flügel an das Kreishaus anzubauen, dafür aber mit Tiefgarage, zurückgezogen. Laut Kreisverwaltung gibt es derzeit 334 Stellplätze am Kreishaus plus 34 auf einem gepachteten Nachbargelände. Erforderlich sind 327. Durch eine zweite Tiefgarage können unterm Strich nur zehn neue Parkplätze geschaffen werden. Die Kosten: 920 000 Euro. Die FDP sprach sich für eine Entscheidung zur Kreishauserweiterung noch in dieser Wahlperiode aus. Die CDU forderte ein Gesamtkonzept für das Kreishaus, insbesondere unter Berücksichtigung einer weiteren Digitalisierung. Die Corona-Krise habe das Arbeitsleben verändert. Viele Behördengänge könnten künftig online geregelt werden, das bedeute weniger persönliche Kundenkontakte. Gerade junge Leute seien sehr digital unterwegs, das müsse auch die Verwaltung. Hinsichtlich der Erweiterung müsse der Landkreis verantwortungsvoll mit seinen Finanzen umgehen. Die SPD stellte sich ohne Einschränkungen hinter die von der Verwaltung erarbeiteten Pläne für das Kreishaus. Homeoffice erfordere einen sehr strukturierten Mitarbeiter. Der Mensch sei aber ein soziales Wesen und brauche auf Dauer das Miteinander bei der Arbeit. Die AfD unterstützte ebenfalls die Pläne der Kreisverwaltung, das Gebäude an der Delmenhorster Straße zu erweitern. Die Grünen plädierten ebenso für eine Kreishauserweiterung, forderten aber eine moderner aufgestellte Verwaltung. Das müsse sich auch räumlich in einer offenen Bauweise widerspiegeln. Es gehe den Grünen nicht darum, Arbeitsplätze im Homeoffice gegen die im Kreishaus auszuspielen. Bei einer weiteren Digitalisierung müsse der Weg zum papierlosen Büro beschritten werden. Laut Landrat Harings müssten für solch ein Gebäude die Pläne überarbeitet werden. Die Mehrkosten könnten wegen der Statik bis zu 50 Prozent mehr betragen. Die Linke sieht im Homeoffice – nur weil es gerade viel genutzt werde – keinen zwingenden Vorteil. Arbeit daheim isoliere, mache den Menschen einsam. Außerdem würden die Grenzen zwischen Arbeit und Privatem aufgelöst. Homeoffice ab und zu sei in Ordnung. Im Berufsleben seien Solidarität und Teamgeist wichtig, das könne nur im Kreishaus entwickelt werden. Dort sollte jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter seinen eigenen Schreibtisch, Stuhl und Büroschrank haben. Arbeit sei auch Leben, dort verbrächten wir viel Zeit. Die UWG sieht die Arbeit der Kreisverwaltung nicht weniger werden. Dafür müsse ausreichend Platz geschaffen werden – auch deshalb, damit der Kreis als Arbeitgeber attraktiv bleibe. Großraumbüros seien nicht für jeden sinnvoll. Homeoffice-Lösungen sollten als Alternative erarbeitet werden, vielleicht auch von den Beschäftigten selbst.

Der letzte Anbau an das gut 32 Jahre alte Kreishaus wurde 2011 eingeweiht.