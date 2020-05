Kreismusikschule In Wildeshausen: So läuft der Gitarrenunterricht im Online-Format

Wildeshausen Donnerstag, kurz vor 17.30 Uhr. Normalerweise würden Steffen, Sinja und Melissa um diese Zeit in den Räumen der Kreismusikschule in Wildeshausen sitzen und ihre Gitarren auspacken, um dann in wenigen Minuten in den Unterricht mit Ulrich Meyer zu starten. Doch in Zeiten der Corona-Krise ist aktuell alles anders...

Anstatt ihrem Musiklehrer persönlich in der Kleingruppe gegenüberzusitzen, wird nun daheim das Smartphone oder das Tablet angeschaltet, eine App gestartet – und schon beginnt der Online-Unterricht im Videochat. Auf dem Stundenplan steht ein Allegro von Anton Diabelli . Während der Übertragung hakt es an der einen oder anderen Stelle – mal streikt der Ton, dann das Bild. Mitunter läuft die Technik aber auch so rund, dass die Gitarren sogar im Zusammenspiel simultan klingen. „Die Stunden sind halt immer wieder von kleinen technischen Problemen geprägt“, erzählt Ulrich Meyer, der als Musikschullehrer rund 80 Schülerinnen und Schüler betreut.

Meyer hatte schon frühzeitig die Initiative für seine Gitarrenschüler ergriffen, ihnen neue Stücke aufgenommen und als MP3-Dateien mit den dazugehörenden Noten per Mail zukommen lassen. Drei Wochen später kam es zum Unterricht per Video-Chat. „So können wir die Zeit überbrücken, in der sich Lehrer und Schüler nicht persönlich sehen dürfen“, erklärt Kreismusikschulleiter Rafael Jung.

Musikschul-Öffnung: Termin noch unklar Die Lockerungen des Landes Niedersachsen sehen vor, dass eine Öffnung der Musikschulen ab diesem Montag, 11. Mai, möglich ist. Da viele Details allerdings noch nicht geregelt sind, hat der Landkreis Oldenburg entschieden, seine Musikschule erst wieder zu öffnen, nachdem klar wird, wie genau die Öffnung der Musikschule umzusetzen ist. Bis zur Wiederaufnahme des „normalen“ Unterrichts vor Ort finden die Musikstunden in mittlerweile bewährter Manier online statt.

Bei der Ausrichtung vor der Kamera achtet Meyer darauf, dass er Griffbrett und Anschlagshand bei den Gitarren seiner Schüler gut sehen kann, um beim Spielen technische Hilfestellung zu geben. Diese folgen auch prompt: „Bei Melissa und Steffen steht der Zeigefinger nicht richtig“, korrigiert der Musiklehrer. Er gibt zu, dass die Form des gemeinsamen Musizierens für ihn anstrengender ist als normaler Unterricht. „Gerade beim Erklären von Feinheiten“, sagt Meyer und ergänzt: „Es gibt eben technische Dinge, wo dieses Medium nicht funktioniert beziehungsweise seine Grenzen hat.“ Vor allem mehrstimmiges Spielen sei schwierig: „Es geht quasi nicht.“

Dennoch fällt das Feedback der jungen Musiker zur Online-Variante ihres Unterrichts überwiegend positiv aus. „Es ist für diese Zeit eine gute Alternative“, findet Steffen. Eine Alternative, die von der Musikschule sogar kostenlos angeboten wird. Denn für die Zeit des behördlich angeordneten Unterrichtsausfalls werden keine Entgelte erhoben.

Trotzdem ist unüberhörbar, dass sich alle nach reellem Unterricht sehnen. „Das Zusammenspielen in der Musikschule fehlt, und damit auch etwas die Motivation“, findet Steffen. Dem stimmt sein Mentor zu. „Ich hoffe, dass wir bald wieder in den normalen Unterricht zurückkehren können“, so Meyer. Das Online-Format könne auch in Zukunft noch nützlich eingesetzt werden. „Ich kann mir vorstellen, dass es als Ergänzung für einen Tipp zwischen zwei Unterrichtsstunden seine Bedeutung behalten wird – aber nicht als die Regel“, sagt Jung.