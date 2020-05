Sprach-Barriere In Wildeshausen: Maskenpflicht wird für Schwerhörige zum Problem

Wildeshausen Die Mundschutzpflicht stellt Schwerhörige vor neue Herausforderungen. Der notwendige Arztbesuch, das wöchentliche Einkaufen oder die tägliche Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln könnten nun zum Problem werden. Denn: Lippenlesen ist in den aktuellen Corona-Zeiten – mit Maskenpflicht, Sicherheitsabstand und weiteren Hygienemaßnahmen – nicht möglich.

Dies ist zwar weniger schlimm in Situationen, wo eine Kommunikation nicht unbedingt notwendig ist. Aber: Was ist mit Untersuchungen oder wichtigen Angelegenheiten? Diehat bei der Firma „Rademacher Hören und Sehen“ in Wildeshausen nachgefragt, wie der derzeitige Stand der Dinge ist und worauf jeder in Alltagssituationen besonders achten sollte.

„Aktuell haben wir bei uns verschiedene Sicherheitsmaßnahmen wie Plexiglasscheiben und Mundschutz“, berichtet Ute Rademacher, Inhaberin von „Rademacher Hören und Sehen“. Die meisten ihrer Kunden seien zu 50 bis 70 Prozent schwerhörig.

Neben dem bereits beschriebenen Problem mit dem Lippenlesen sieht sie eine weitere Schwierigkeit im Umgang mit dem Mundschutz. Die aktuelle Situation sei besonders wegen des Auf- und Absetzens der Masken für Schwerhörige problematisch. „Die schwerhörigen Personen berühren dabei meistens ihr Hörgerät, sodass es etwas verrutscht“, erklärt Ute Rademacher.

Damit die Kommunikation mit schwerhörigen Menschen weiterhin möglichst gut funktioniert, gibt die Hörgeräteakustikerin Tipps für einen entsprechenden Umgang im Alltag: „Hintergrundgeräusche reduzieren, nicht überbetont und vor allem langsam sprechen.“

Außerdem sei es sehr wichtig, die betroffene Person direkt mit ihrem Namen anzusprechen und das jeweilige Thema zu nennen. Zur Not könne man auch eine Nachricht auf sein Smartphone tippen und es dem Schwerhörigen zeigen oder dem Betroffenen etwas auf ein Blatt Papier schreiben.