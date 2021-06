Störche in Wildeshausen: Familie Adebar hat jetzt Nachwuchs

Wildeshausen Seit Jahrzehnten hat sich in Wildeshausen kein Storchenpaar mehr niedergelassen – jetzt sieht es ganz danach aus, dass Meister Adebar mit Familie in der Wittekindstadt wieder heimisch wird. „Man kann schon sagen, dass es eine kleine Sensation ist“, freut sich Wolfgang Pohl von der Nabu (Naturschutzbund)-Ortsgruppe Dötlingen-Wildeshausen. Die Rede ist von einem Storchenpaar samt drei Küken, das aktuell in der Welgenmarsch in Wildeshausen zu sehen ist.

Genügend Nahrung

Anfang März hatte die Nabu-Ortsgruppe in Zusammenarbeit mit der Stadt Wildeshausen drei Nester aufgestellt: neben der Welgenmarsch noch am Pestruper Moor und in der Nähe des Wildeshauser Klärwerks. Und dann ging es ganz schnell, berichtet Pohl: „Nach ein paar Wochen hieß es ,Hey, da sind Störche!’“

Für gewöhnlich könne man die Tiere nur mühsam sehen, sagt Pohl. Der Wildeshauser Reiner Nemecek hatte das Glück, einen Storch samt Küken aufzunehmen. Während eines Spaziergangs am Freitag durch die Marschwiesen entdeckte er sie. „Seit meiner Jugend bin ich leidenschaftlicher Hobby-Fotograf. Da die Familie Adebar in unserer ,Nachbarschaft’ eingezogen ist, hat es mich gereizt, die Störche weiter zu begleiten.“

Für gewöhnlich gehe das Fressangebot für den Storch aufgrund versiegelter Flächen und landwirtschaftlicher Einflüsse derzeit zurück, ergänzt Pohl. In Wildeshausen sei dies anders, „hier gibt es genügend Nahrung“. Deshalb könne er sich nicht im Detail erklären, warum der Storch so lang auf sich warten ließ. Seit den 1980er-Jahren hatte sich kein Storch mehr in Wildeshausen niedergelassen. Damals nistete das Pärchen auf dem Schornstein der Brennerei an der Wittekindstraße. Dann wurde der Schornstein verkürzt. „Er war offenbar zu niedrig, aber auch zu laut“, vermutet Pohl.

Das Storchenmännchen hatte bisher ein kleineres Territorium. Jetzt gilt es, eine Familie zu versorgen. „Der Nahrungsdruck ist größer, er fliegt jetzt bis an die Hunte heran, in großen Bögen, immer auf der Suche nach Nahrung“, erklärt Pohl. Wählerisch seien die fleischfressenden Störche nicht. Sie fangen Feldmäuse, „die sind durch die Trockenheit zur Plage geworden“.

Tiere kommen zurück

Da Störche gut einen Monat lang brüten, schätzt Wolfgang Pohl, dass die Küken Anfang Juni geschlüpft sind. Bis sie das Nest verlassen, vergehen im Übrigen zwei Monate. Bis dahin bittet Pohl, die Küken höchstens aus sicherer Entfernung per Fernglas zu beobachten. Und wenn es für die Drillinge im Winter Richtung Süden geht, kommen sie anschließend zurück, um sich in Wildeshausen niederzulassen, sagt Pohl voraus.