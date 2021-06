Heimat Shoppen in Wardenburg: Bänke sollen zum Schnacken einladen

Wardenburg Unter anderem 2500 Papiertüten, Flyer, Aufkleber und Luftballons verteilten der Wirtschaftsförderungsverein (WFV) und die Gemeinde Wardenburg Marketing Forum (GWMF) im Herbst vergangenen Jahres, um – vor allem durch die coronabedingten Einbußen – auf den Einzelhandel in der Gemeinde Wardenburg aufmerksam zu machen. Damit beteiligten sich die Kaufleute vor Ort an der Einzelhandels-Aktion „Heimat shoppen“.

Demnächst soll diese bundesweite und von der IHK geförderte Aktion in die zweite Runde gehen – und auch die Wardenburger Geschäftswelt will wieder mitmachen. WFV und GWMF haben sich dazu etwas Neues ausgedacht. In Zusammenarbeit mit der Integrierten Gesamtschule ( IGS ) Am Everkamp in Wardenburg wurden 30 Holzbänke in Auftrag gegeben, die Schülerinnen und Schüler der neunten und zehnten Klassen im Werkunterricht erstellen.

„Die Einzelhändler können sich jeweils eine Bank reservieren und diese individuell gestalten. Die Hälfte ist bereits vergeben“, erklärt Katrin Kruse (WFV), die die Aktion zusammen mit Christina Bosse (GWMF) vor Ort umsetzt. Zur Eröffnung der zweiten „Heimat shoppen“-Runde am Wochenende 10./11. September sollen dann die „Schnack-Bänke“, wie sie Kruse und Bosse nennen, dann vor die Geschäfte gestellt werden und als Orte der Begegnung dienen.

„Und wenn’s die Corona-Lage erlaubt, wollen wir am Freitag, 10. September, in Wardenburg die Geschäfte für einen langen Freitagabend zum Shoppen und Schnacken öffnen“, kündigt Katrin Kruse an.

Keine Aktion gegen Online-Handel Die Imagekampagne „Heimat shoppen” wirbt für die lokale gewerbliche Wirtschaft. Händler, Gastronomen und Dienstleister führen kleine Aktionen durch, um mit Kunden und Passanten über die Bedeutung der lokalen Wirtschaft für lebendige und attraktive Städte und Gemeinden ins Gespräch zu kommen und Kaufanreize zu schaffen. „Heimat shoppen” versteht sich nicht als Aktion gegen den Online-Handel.

Bei der Gestaltung der Bänke dürfen die Kaufleute ihre ganze Kreativität zum Ausdruck bringen. „Diese Idee erinnert mich an eine Aktion aus dem Jahr 2008, als eine Jugendwerkstatt Wardenburger Glockentürme aus Holz gefertigt hatte, die dann individuell gestaltet werden konnten. „Wir haben unseren Turm immer noch“, sagt die Augenoptik- und Hörakustikmeisterin.

Eine Bank kostet 60 Euro, weiß Katrin Kruse. Je ein Drittel übernähmen WFV und GWMF. Die letzten 20 Euro würden die Geschäftsleute, die eine Bank bestellt hätten, selbst beisteuern.

„Unterstützt werden wir bei den Bänken von den BBS Wildeshausen , die ihre Werkstätten und eine Lehrkraft zur Verfügung gestellt haben“, sagt Lehrerin Berit Pleitner von der IGS. Auch der Förderverein der IGS unterstütze diese Aktion.

„Eine gemeinsame Aktion vieler Beteiligter und doch individuell für die einzelnen Geschäfte“, stellt Katrin Kruse fest, die sich schon jetzt auf viele Bank-Ideen freut.