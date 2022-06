Jugendfußball in Oldenburg: Kleines Trainerkarussell beim JFV Nordwest

Oldenburg Vor der neuen Saison in der Regionalliga Nord hat der JFV Nordwest auf den Trainerposten der A- und B-Junioren kurzfristig Veränderungen vornehmen müssen. Da der bisherige U-19-Coach Burak Bahar zukünftig in Berlin seine „Leidenschaft zum Beruf machen“ kann, übernimmt Tim Körner nun statt der U-17-Fußballer die älteste JFV-Mannschaft. Körners alten Posten übernimmt Yimin Ehlers, der zuletzt in der gleichen Altersstufe den SC Borgfeld in der Regionalliga trainiert hat.

Vorbereitung auf 3. Liga VfB Oldenburg zwischen Vertragspoker und Testspielen

Große Chance

Aufstieg in 3. Liga Die große Bedeutung des kleinen Mittelfeld-Königs

Großer Verlust

Den Stein ins Rollen gebracht hat in Stephan Schmidt ein alter Bekannter Bahars. Der bisherige U-19-Trainer von Hannover 96 wird U-17-Coach von Hertha BSC in der B-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost. Bahar, der erst seit Sommer 2021 beim JFV tätig war und zuvor Hannovers U 15 trainiert hatte, wird hauptberuflich dessen Co-Trainer. In Oldenburg hatte Bahar neben dem JFV-Amt als Sozialbegleiter an der Oberschule Osternburg gearbeitet, obwohl er eigentlich „immer hauptberuflich als Fußballtrainer arbeiten möchte“.

„Es ist schade, man verliert einen guten Trainer und Kollegen“, sagt Hendrik Buhl. Der JFV-Jugendkoordinator zeigt aber vollstes Verständnis für die „sehr plötzliche“ Entscheidung: „Das ist eine Riesen-Chance, die wir ihm gönnen. Er hat immer mit offenen Karten gespielt.“ Wegen der Transparenz und Bahars „super Arbeit“ gebe es daher „nichts Negatives“. Bahar selbst blickt auf eine „geniale Zeit“ in Oldenburg zurück und verabschiedet sich mit einem „dicken Dankeschön“ vom Vorstand, der ihm trotz mündlicher Zusage für die neue Saison keine Steine in den Weg gelegt hat.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den Newsletter "Nordwest-Kurve" der Nordwest Mediengruppe erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Nordwest-Kurve – Der Fußball-Newsletter für deine Region Jeden Mittwoch erhältst du von uns Aktuelles zu Top-Spielen, Geschichten vom Spielfeldrand und spannende Ereignisse rund um den Lokalfußball kostenlos in dein E-Mail-Postfach!

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Mittwoch erhältst du von uns Aktuelles zu Top-Spielen, Geschichten vom Spielfeldrand und spannende Ereignisse rund um den Lokalfußball kostenlos in dein E-Mail-Postfach!

Kein Bundesliga-Aufstieg U17 des JFV Nordwest zwischen Enttäuschung und Stolz

Interne Lösung

Dass Körner der logische Nachfolger ist, war Buhl aufgrund „der guten Arbeit in den letzten Jahren, gekrönt von der letzten Saison“ klar. Da war die U 17 erst im Entscheidungsspiel um die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation am Niendorfer TSV gescheitert. Körner habe zwar „kurz Dinge mit dem Trainerteam abklären“ und „eine Nacht drüber schlafen“ müssen, sich dann aber auch schnell für „die reizvolle Aufgabe“ entschieden. In seiner Arbeit verändere sich jetzt vor allem der Schwerpunkt: „Man bereitet die Jungs auf den Gang in die Herrenmannschaften vor.“ Der Fokus liege deshalb noch einmal mehr darauf, die Spieler „zu Gewinnern zu entwickeln“.

Duell mit Dynamo-Ersatzspielern Der Balljunge, der zum Aufstieg des VfB Oldenburg beitrug

Externe Lösung

Ehlers, der nun die U 17 übernimmt, studiert in Oldenburg Sportwissenschaften. Da der 27-Jährige die Liga wie die Altersklasse kenne, „passt es, dass er diesen Schritt zu uns machen kann“, erklärt Buhl: „Wir sind sehr zufrieden mit der Lösung.“ Er sei „erst in Buraks Trainerteam eingeplant“ gewesen, erzählt Ehlers. Über die Chance, Cheftrainer der B-Junioren zu werden, habe er nicht lange nachdenken müssen: „Es war klar, das zu machen.“ Die erste Trainingseinheit mit dem neuen Team gab’s bereits: „Es ist alles ein bisschen professioneller.“ Auch von der Mannschaft sei er überzeugt: „Ich bin guter Dinge, der Eindruck ist wirklich sehr gut.“ Wie sein Vorgänger möchte auch Ehlers in den Spielen „auf jeden Fall die Kontrolle“ haben. „Wir bestimmen, was auf dem Platz passiert. Das versuche ich in die Truppe reinzukriegen“, sagt Ehlers über seine Spielphilosophie, mit der an die gute Leistung unter Körner angeknüpft werden soll.