Leserbrief aus Oldenburg: Behörden verkennen die Realität

Betrifft: Bettler bedrängen Bürger in Oldenburg

(...).Das ist wieder einmal typisch für die Stadt Oldenburg. Sie verlagert das Problem einfach auf die Bürger, um nicht arbeiten zu müssen. Wir haben Ordnungskräfte, die eigentlich bei Veranstaltungen vor Ort sein müssten, um derartige Vorfälle zu verhindern und zu ahnden. Wo waren die Mitarbeiter dieser Behörden, die jede Menge Geld an Miete und Personalkosten verschlingen?

(...) Also liebe Ordnungskräfte: Ran an die Arbeit.

Helmut Müller Oldenburg

Mit einigem Erstaunen habe ich in dem Artikel zu einer möglichen „Bettler-Mafia“, die in Oldenburg aktiv sein soll, gelesen, dass die Stadt Oldenburg keine Kenntnis davon hat. Also, entweder wird die Realität wirklich nicht erkannt, oder man verschließt dort die Augen davor. Es ist hinlänglich bekannt, dass diese Gruppen bis in die Innenstadt gefahren werden und besonders zu Ereignissen wie Kultursommer, Weinfest etc. auftauchen. Sie betteln in aggressiver Form und versuchen auch ständig Pfandgut zu entwenden und einzulösen.

Dahinter steckt ein komplett organisiertes System und die „Bettler“ müssen Umsatz machen, ansonsten drohen ihnen nach dem „Job“ körperliche Strafen. Die Organisatoren bringen die Teams mit fetten Autos in die Stadt und damit werden sie auch wieder abgeholt und in miese Unterkünfte gesteckt. Darüber gibt es mehrere TV-Dokumentationen und mit ein bisschen offenen Augen kann man das auch selbst beobachten. Habe ich selbst mehrfach beobachten können. Gerade noch gehumpelt, dann um die Ecke herum, mit einem Mal geht das Laufen und man steigt in ein Fahrzeug der gehobenen Klasse und wird abgeholt. (...)

Es tut mir wirklich leid für die Obdachlosen/innen, die wirklich auf ein bisschen Unterstützung angewiesen sind und versuchen ein paar Euro zu bekommen. Leider werden diese dann oft in einen Topf mit der organisierten Bettelei gebracht.

Wardenburg

Seit zig Jahren sieht man in der Stadt Oldenburg stets die gleichen Bettlerinnen und Bettler und trifft sie manchmal ruhig sitzend und andere Male laut meckernd, wenn sie nichts bekommen. Es handelt sich hier überwiegend um Personen, die einem Ring mit Mafia ähnlichen Strukturen angehören (...). Die Bettler müssen ihre Einnahmen am Tagesende komplett an ihre „Chefs“ abliefern. Mir ist unverständlich, wie und weshalb diese Organisation nicht schon längst Stadtverbot bekommen hat, zumal dieser Personenkreis nicht nur unangenehm auffällt, sondern auch echte Obdachlose – die oft sogar Musik machen bzw. etwas anderes für das Geld tun – mit in den schlechten Ruf ziehen.

Passanten sollten dieser Gruppe grundsätzlich nichts geben – wissend, dass das Geld an andere geht –, dann erledigt sich das Problem von selbst. Und wer in Deutschland arm und obdachlos ist, bekommt grundsätzlich Hilfe vom Staat.

Thomas Kaiser Rastede