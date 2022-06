Boxen in Oldenburg: So lief es für VFB Oldenburg auf Bezirksebene

Oldenburg /Cloppenburg Ein Triumph, vier Vizetitel: So sah die Bilanz der VFB-Boxer bei den Weser-Ems-Meisterschaften in Cloppenburg aus. Der herausragende Kampf war das Finale im Schwergewicht. Nachdem der Oldenburger Klaus Prawitt die erste Runde gegen Marlon Montoya dominiert hatte, bekamen die Zuschauer eine ausgeglichene zweite zu sehen. Im dritten Abschnitt wurde der Cuxhavener immer stärker und sicherte sich am Ende knapp mit 2:1-Richterstimmen den Titel.

Im Halbschwergewicht verkaufte sich Jakob Küstermann gegen den favorisierten Daniel Krasnikov ( TuS Bersenbrück ) gut und verlangte einem der besten Boxer dieser Veranstaltung alles ab. Obwohl der VFBer physisch wesentlich stärker war, musste er sich am Ende nach Punkten geschlagen geben. „Hier schlug einfach Technik Kraft. Diese Niederlage war keine Schande für Jakob“, verteilte der Oldenburger Bezirksverbandsvorsitzende Hans-Hermann Bünger ein Lob an Küstermann.

Eine starke Vorstellung lieferte in der U-19-Klasse auch Nasser Nasser Hosi im Halbmittelgewicht ab, unterlag aber Nour Albahasch (VfL Stade) auch knapp mit 1:2-Stimmen. Anders sah es da bei Onur Özdemir aus, der bereits in der ersten Runde gegen Tarek Hossein (OT Bremen) durch Kampfabbruch jegliche Hoffnungen auf einen Titelgewinn aufgeben musste.

Den einzigen VFB-Titel holte Ivan Atanasov, der aufgrund einer Verletzung von Gegner Marcel Sterlikow (FuS Cloppenburg) kampflos zum Weser-Ems-Meister gekürt wurde.