Betrifft: „Frauen können Erfahrungen mit Catcalling der Stadt Oldenburg melden“

Ich finde es schei..., dass eine Zeitung einen Begriff wie „Catcalling“ übernimmt und verwendet, der keinen inneren Zusammenhang „liefert“ zu dem, was er bezeichnet und sogar von diesen Männern selbst geprägt hätte sein können (die Frau, ein Tierchen): schlimmstes übergriffiges Verhalten gegenüber Frauen und Mädchen durch Männer.

Bitte denken Sie sich in Zukunft doch selber einen „griffigen“ Begriff aus (wenn es denn unbedingt sein muss), wie z.B. „Straßensexismus“, „Penisgezeige“, oder „Sexasoziale“ – was auch immer. Starten Sie einen Leserwettbewerb, in welchem Leser Vorschläge einreichen – whatever!

Christoph Frenken Oldenburg