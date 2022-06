Ende eine Trainer-Ära: „Jürgen hat unseren Dorfverein wieder wachgeküsst“

Sandkrug „Bewegung! Mitmachen! Alle!“: Seine lauten und markanten Zwischenrufe von der Seitenlinie des Sportplatzes von Fußball-Kreisligist SW Oldenburg, die man auch verstehen konnte, wenn gerade ein Zug vorbeiratterte, wird man in Sandkrug nicht mehr hören. Nach zehn Jahren als Trainer der Schwarz-Weißen wurde Jürgen Gaden, der Urheber der Anfeuerungsrufe, am Sonntag vor dem Saisonfinale gegen die SG Elmendorf/Gristede (5:1) verabschiedet.

Fünf-Tore-Tschüss Jürgen Gaden wurde bei seinem Abschied als Trainer von SW Oldenburg am Sonntag von seinem Team mit einem hohen Sieg beschenkt. Die Schwarz-Weißen gewannen ihr letztes Spiel in der Abstiegsrunde der Kreisliga gegen die SG Elmendorf/Gristede 5:1 und verteidigten so Platz eins. Der Klassenerhalt war bereits sicher gewesen. „Ein schöner Sommerkick, den wir verdient gewonnen haben“, sagte Gaden, der die Sandkruger vor zehn Jahren übernommen hatte, nach seinem letzten Spiel als SWO-Coach. Die Tore der Gastgeber erzielten Oliver Kleinhans (8. Minute, 29., 87.), Kevin Suhrkamp (74.) und Raso Tahirovic (89.).

In der Ära hat Gaden, dessen Nachfolger Jakob Ahlrichs lange feststand, nicht nur sportlichen Erfolg gehabt, er hat auch einigen Schwung in den Verein gebracht. „Jürgen Gaden war ja nicht nur Trainer der ersten Mannschaft. Jürgen hat sich um die Bandenwerbung und Sponsoren gekümmert, er ging nach den Partien auch Diskussionen mit unzufriedenen Zuschauern nicht aus dem Weg“, erklärte Fußballobmann Torsten zur Brügge und sprach den scheidenden Coach dann direkt an: „Jürgen hat unseren Dorfverein wieder wachgeküsst. Es war mir eine Ehre, mit dir zusammenzuarbeiten.“

Gaden blickte in seiner Replik kurz zurück: „Die Zusammenarbeit hat gestimmt, sonst dauert sie keine zehn Jahre. Ich kann mich nur bei allen, die in der Zeit die Fußballabteilung geleitet haben, für die Unterstützung und das Vertrauen bedanken.“

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den Newsletter "Nordwest-Kurve" der Nordwest Mediengruppe erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Nordwest-Kurve – Der Fußball-Newsletter für deine Region Jeden Mittwoch erhältst du von uns Aktuelles zu Top-Spielen, Geschichten vom Spielfeldrand und spannende Ereignisse rund um den Lokalfußball kostenlos in dein E-Mail-Postfach!

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Mittwoch erhältst du von uns Aktuelles zu Top-Spielen, Geschichten vom Spielfeldrand und spannende Ereignisse rund um den Lokalfußball kostenlos in dein E-Mail-Postfach!

Zuvor war Gaden unter anderem Trainer von Jahn Delmenhorst (fünf Jahre) und VfL Wildeshausen (vier Jahre). Mit SWO gewann er 2012/13 gleich den Kreispokal, ein Jahr später gelang der Aufstieg in die Bezirksliga, wo den Sandkrugern aber die Erfahrung fehlte. In dieser Saison wurde der Sprung in die Aufstiegsrunde der Kreisliga Weser-Jade-Hunte verpasst, aber die Abstiegsrunde auf Rang eins beendet.

Kreisliga Jade-Weser-Hunte Abstiegsrunde SW Oldenburg beendet die Saison auf Platz eins

Seine Trainerkarriere will Gaden noch nicht beenden. „Wenn ein Angebot kommen sollte, werde ich es prüfen – da muss aber auch alles passen“, meint der 71-Jährige. Vielleicht hören bald andere: „Bewegung! Mitmachen! Alle!“