Leserbrief aus Oldenburg: Entscheidung war diskussionswürdig

Betrifft: „Sportlerin wegen Kopftuch disqualifiziert“

Da fand in Ofenerdiek seit langem endlich mal wieder eine internationale Meisterschaft mit vielen Teilnehmern auch aus Oldenburg statt, möglich gemacht durch viel Organisation und ehrenamtliches Engagement. Teilnehmer, Betreuer, Offizielle und Kampfrichter haben an diesem Tag fast ausnahmslos vorbildliches Verhalten gezeigt, es wurden große Leistungen präsentiert und das einzige, das sofort veröffentlicht wird, ist ein großer (...) Negativartikel.

Seit vielen Jahren nehmen wir an Turnieren dieses Verbandes teil und viermal haben wir in unserem Stadtteil selber den Rahmen dafür geboten. Wir Kämpfer vom SVO hatten und haben Welt- und Europameister in unseren Reihen. Immer bemühten wir uns, dass darüber in der Zeitung berichtet wird. Es war immer schwierig und nur über Kontakte möglich und wenn wir es schafften, war der Artikel oft sehr klein. Positive Schlagzeilen verkaufen sich scheinbar nicht so gut wie Skandalnachrichten.

Die Entscheidung, um die es hier geht, war diskussionswürdig, keine Frage. Für das betroffene Mädchen tut es mir unendlich leid, das war kein schöner Tag für sie. Dass sie die Kampffläche betreten hat mit dem Wissen, disqualifiziert zu werden, und dann so eine großartige Leistung abrufen konnte, war wirklich stark. Das wurde in diesem Artikel aber kaum erwähnt.

Es wird natürlich auch nicht erwähnt, dass die Starterin im Kampfteil des Turniers mit dem Helm ganz regelkonform hätte starten können. Das konnte sie aber nicht, weil kurz vor dem Start herauskam, dass ihr ein wichtiger und bei allen Beteiligten bekannter Teil der Schutzausrüstung fehlte. Ein klares Versäumnis des Vereins, der diesen Artikel angeregt hat.

Ich bin tief enttäuscht von dieser Zeitung, dass sie sich für diese Hetze hergibt. Da ist es doch kein Wunder, dass es immer weniger Menschen gibt, die noch bereit sind, sich ehrenamtlich zu engagieren und einen Großteil ihrer Freizeit für andere zu opfern. (...)

Sabine Scheve Oldenburg

Das Eintreten für das Tragen eines Hijab beim Budo-Sport bedeutet erstens die Forderung nach einem wachsenden Einfluss von Religionen auf das gesellschaftliche Leben. Soll der Sikh demnächst mit Turban und der Katholik mit Kreuz an Halskette kämpfen? Zweitens bedeutet es einen Kampf für die Macht der Männer, ihren Frauen, Töchtern und Schwestern eine züchtige Kleidung – und natürlich auch ein züchtiges Verhalten – vorschreiben zu dürfen, eleganterweise mit religiöser Rechtfertigung. Der Kampf für den Hijab ist ein Kampf für das Patriarchat.

Dr. Ralf-Stefan Gärtner Oldenburg