Vandalismus In Oldenburger Schutzgebieten: Wer macht nur so was?

Eversten Peter Wessels ärgert sich maßlos über einen Vorfall am Schwanenteich in Eversten: „Am Wochenende haben einige ihre Kraft unnütz eingesetzt und zwei Schilder ,Landschaftsschutzgebiet‘ aus den Boden gerissen teils in die Bäke geschmissen.“ Und nicht nur das: „Ein großes Hinweisschild über das Landschaftsschutzgebiet mit einer Karte und Abbildungen von in den am See und in den Wiesen brütenden Vögeln wurde total zerstört.“ Besonders traurig findet Peter Wessels die sinnlose Tat, da die Hinweistafel auch immer von dem Kindergarten auf Wanderungen genutzt worden sei.

Immerhin gibt es auch eine gute Nachricht: „Schon am Montagvormittag waren freundliche Mitarbeiter vor Ort und haben die Landschaftsschutzschilder erneuert“, berichtet Peter Wessels. Die großen Tafeln mussten abgebaut werden.

„Ob und wann diese Tafeln wieder aufgebaut werden, ist noch ungewiss“, teilte Stadtsprecher Stephan Onnen auf Nachfrage mit. Auch in der Buschhagenniederung seien von der Unteren Naturschutzbehörde aufgestellte Infotafeln massiv beschädigt worden. „Wir gehen vom einem Sachschaden von mehr als 3000 Euro aus“, sagte Onnen.

Eine Anzeige gegen Unbekannt wird die Stadt Oldenburg nach Stand der Dinge allerdings nicht stellen. Da es keine Zeugen und nach Einschätzung der Verwaltung auch keine verwertbaren Spuren gibt, führe eine solche Anzeige wohl nicht zum Erfolg.

Die Polizei gab der Unteren Naturschutzbehörde und damit auch den Bürgern allerdings den Hinweis, bei der Beobachtung von derartigen Sachbeschädigungen umgehend die Einsatzzentrale unter Telefon 0441/7900 zu informieren. Dann können Täter vielleicht doch noch erwischt werden.