Everstener Brunnenlauf: Streckenrekord mit Ansage

Oldenburg Filimon Gezae hat Wort gehalten. In beeindruckender Weise holte sich der Eritreer im Trikot der LG Bremen-Nord am Sonntag beim Everstener Brunnenlauf den Streckenrekord über die 10-Kilometer-Distanz, den Lokalmatador Georg Diettrich vor sieben Jahren aufgestellt hatte. 31:56 Minuten hatte der krankheitsbedingt fehlende Oldenburger Seriensieger gebraucht – Gezae benötigte nun fast eine Minute weniger und überquerte die Ziellinie nach 31:04 Minuten.

Everstener Brunnenlauf Wieso Georg Diettrichs Rekord wackelt

Rekordlauf

Mehrere Straßen gesperrt Brunnenlauf lockt Sonntag rund 2000 Sportler nach Eversten

Testlauf

„Vielleicht wäre sogar eine Zeit von unter 31 Minuten möglich gewesen, aber mein Trainer hatte mich davor gewarnt, zu viel zu riskieren“, freute sich der 27-Jährige im Ziel nicht nur über den Streckenrekord, sondern auch über eine neue persönliche Bestzeit. Von Beginn an war es ein einsamer Kampf gegen die Uhr, den er am Ende trotz leichter Magenprobleme und falscher Schuhwahl souverän für sich entscheiden konnte. „Ich hatte Carbonschuhe an, die mir leider in den vielen Kurven nicht die gewünschte Stabilität gegeben haben“, erzählte Gezae, der es schade fand, nicht persönlich gegen Diettrich angetreten zu sein.

Ein einsames Rennen lief auch Jesse Hinrichs vom 1. TCO „Die Bären“, der als Zweiter nach 32:51 Minuten ins Ziel kam. Mit dieser Leistung war der 23-Jährige mehr als zufrieden, hatte er doch den Lauf zwischen zwei Trainingseinheiten absolviert. „Das war eine starke Leistung von Filimon. Da konnte ich nicht mithalten, schließlich ist Laufen nur ein Teilaspekt meiner sportlichen Betätigung“, erklärte der Profi-Triathlet schmunzelnd. Der Brunnenlauf war für ihn nur ein Test, er bereitet sich gerade intensiv auf die Europameisterschaft über die Ironman-70.3-Distanz im dänischen Elsinore Ende Juni vor.

Everstener Brunnenlauf Und doch ein Diettrich-Sieg

Überraschungslauf

Dritter des Brunnenlaufs wurde Aaron Dorn vom LC Hansa Stuhr in 34:01 Minuten. Zweitschnellster Oldenburger war Bastian Martschausky vom DSC, der 35:08 Minuten benötigte und nach einigen gesundheitlichen Problemen in den letzten Monaten selbst überrascht war ob seiner gelaufenen Zeit. „Ich hatte eher mit einer Zeit um 36 Minuten gerechnet“, sagte er strahlend im Ziel. Auf den Plätzen fünf und sieben kamen in Dennis Osterfeld (LC Wechloy, 36:44) und Florian Eymers (Centipede, 38:02) zwei weitere Oldenburger in die Top-Ten.

Laufsport in Oldenburg Brunnenlauf und verkaufsoffener Sonntag locken Tausende nach Eversten

Lauf-Duell

Den Sieg bei den Frauen holte sich Inga Weerts von der Emder LG in 40:36 Minuten. Lange Zeit war sie gemeinsam mit Verena Coordes (Tus Weene) unterwegs gewesen, am Ende verwies sie die Rivalin um vier Sekunden auf den zweiten Rang. Den dritten Platz sicherte sich Lokalmatadorin Naime Schimanski vom veranstaltenden TuS Eversten in 44:05 Minuten.