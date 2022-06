Handball-Oberliga: TvdH Oldenburg findet starken Linkshänder

Oldenburg Mit einem Rückraumspieler mit Erst- und Zweitliga-Erfahrung hat der TvdH Oldenburg seine personellen Planungen für den erneuten Kampf um den Sprung in die Dritte Liga forciert. Der 25-jährige Jonas Richardt ist ein „hochkarätiger Neuzugang“, wie Teammanager Matthias Voß ihn angekündigt hatte, und soll ein ganz wichtiges Puzzlestück im Kader der Haarentorer werden, die in der vergangenen Saison den Aufstieg aus der Oberliga Nordsee der am Ende vier Punkte besseren HSG Nienburg überlassen mussten. Zudem wechselt ein vielversprechendes Talent von der Jade an die Hunte.

Nachdem die Linkshänder Helge Küpker Max Tapken (beide Rechtsaußen) und Aljoscha Mick (Rückraum rechts) den TvdH mindestens vorübergehend verlassen haben, wurde nach Adam Pal, dessen Verpflichtung bereits im April eingetütet wurde, in Richardt der nächste Linkshänder für den rechten Rückraum verpflichtet. Der 25-Jährige hat für drei Jahre in Oldenburg unterschrieben und kommt von Drittligist Eintracht Hildesheim , mit dem er in der vergangenen Saison Zweiter der Staffel C wurde und an der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga teilgenommen hat.

„Jonas ist ein wichtiger Baustein für unsere weitere Planung“, betont Voß: „Er ist ein erfahrener Spieler – und mit ihm wollen wir weiterhin oben mitspielen.“ Mit seinem Heimatverein ThSV Eisenach sammelte Richardt in 63 Spielen Zweitliga-Erfahrung und schnupperte bei zwei Einsätzen in der 1. Bundesliga sogar Luft in der höchsten deutschen Spielklasse. Zur Saison 2020/21 wechselte er schließlich zur Eintracht nach Hildesheim, der er nun auch wegen beruflicher Aussichten in Oldenburg den Rücken kehrt: „Wir haben ihm hier eine Perspektive bieten können“, schildert Voß: „Er macht eine Ausbildung bei unserem Sponsor Skip Advertising GmbH.“

In Kenneth Albers hat der TvdH einen jungen Spieler verpflichtet. Der 18-Jährige kommt von der JSG Wilhelmshaven, mit der er vergangene Saison Meister der A-Junioren-Oberliga vor dem TvdH-Nachwuchs wurde. Der Linksaußen, der auch auf Rückraum-Mitte eingesetzt werden kann, verfügt über erste Erfahrungen im höherklassigen Männer-Handball. „Die Verpflichtung zeigt, dass wir gerade für junge Spieler eine gute Adresse sind“, meint Sportleiter Ralf Hafemann: „Kenneth hatte in den letzten Jahren schon mehrere Einsätze im Zweitliga- und Drittliga-Team des Wilhelmshavener HV.“

Hafemann sieht in Albers einen „guten Ersatz“ für Jannis Koellner. Der erfahrene Linksaußen wird den Haarentorern wegen einer geplanten Weltreise auf unbestimmte Zeit fehlen. Die TvdH-Verantwortlichen zeigen sich mit den bisherigen Zugängen zufrieden, laut Voß könnten in den nächsten Tagen schon weitere Verstärkungen folgen.