Druck durch Internet und Corona: So soll die Oldenburger Innenstadt attraktiv bleiben

Oldenburg Wie soll die Innenstadt stark bleiben und noch lebenswerter werden? Erste Ergebnisse der Arbeit des breiten Aktionsbündnisses Innenstadt wurden am Montag im Ausschuss für Wirtschaftsförderung vorgestellt. Sie sind zu verstehen als „Zukunftsimpulse, ohne die Innenstadt neu zu erfinden“.

Die Ausgangslage

Oldenburg gilt weithin als schöne Einkaufsstadt. Vor allem die Fußgängerzone mit ihren vielen inhabergeführten Geschäften hebt sie heraus. Zum Auftakt der Arbeit des Bündnisses vor zwei Jahren wurden gutachterliche Analysen und Zählungen in Auftrag gegeben. Sie bestätigen das. In der Zusammenfassung des Gutachter-Ergebnisses von 2018 heißt es unter anderem: „Es sind keine quantitativen Angebotslücken erkennbar, alle Preislagen sind in einer stabilen Mischung vorhanden, erfreulich ist der überdurchschnittlich hohe Anteil inhabergeführter Geschäfte. Leerstände treten nur punktuell auf. Die Gastronomie übernimmt eine tragende Rolle in der Funktionsstruktur der Innenstadt. In verkehrlichen Belangen sind keine räumlichen Konflikte erkennbar.“

NWZ-Reportage: So wirkt sich der „Lockdown Light“ in der Innenstadt aus

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Aber durch den schnellen Internet-Klick und die Folgen von Corona sind inzwischen erste Erosionen sichtbar. Experten sagen, diese seien hinter den Kulissen auch schon größer als gedacht.

Das wollen die Akteure

Orientiert an der Leitidee „Innenstadt erleben“ wollen die Akteure, dass die Innenstadt sich weiter etabliert als „zukunftsfähiger und qualitätvoller Erlebnisraum, mit einer vielfältigen Mischung an Nutzungen und hoher Lebensqualität.“ Hauptansätze sind „Integriertes Leben, Arbeiten und Erlebnis“ und „Die Innenstadt als Lebensgefühl“.

Adventssamstag in Emden Corona vermiest Handel das Weihnachtsgeschäft

Den Mitgliedern des Arbeitskreises ist es wichtig, „dass sich die Innenstadt stabil und robust entwickelt“. Hier sollen „der Multifunktionalität und der neuen räumlichen Vernetzung von Leben, Arbeiten und Erlebnis besondere Bedeutung zukommen“.

Ziele für fünf Jahre

Das sagt die IHK

Das Papier nennt Ziele für die nächsten fünf Jahre: > Urban: hohe städtebauliche Qualitätsansprüche, versteckte und bekannte Orte wieder ins Bewusstsein rufen, Stadträume neu interpretieren, junge Menschen in die Stadt bringen, kleine und nicht-kommerzielle Treffpunkte schaffen > Produktiv: Marktanteil der Innenstadt überregional stärken, Frequenz steigern, digitale Wahrnehmung erhöhen, Arbeit mit Daten, um sich besser auf Bedürfnisse der Kunden auszurichten und die Bindung zu erhöhen > Mobil: für attraktive Erreichbarkeit arbeiten (schnell, störungsarm, komfortabel, stressfrei, preisgünstig), Wegebeziehungen deutlicher machen und weiterentwickeln, funktionale, unauffällige und klimagerechte Ver- und Entsorgung, unerwünschte verkehrliche Auswirkungen reduzieren, Kommunikation zur Mobilität und Erreichbarkeit positiv besetzen > Gemischt: Entwicklung von Arbeit und Wohnen ab dem 1. Obergeschoss, unterschiedliche Zielgruppen beim Wohnen ansprechen (vor allem jüngere und ältere Menschen), Geschäfts- und Wohnflächenmanagement und Nutzungsmonitoring aufbauen

IHK-Geschäftsführerin für Handel, Carola Havekost, sagte am Dienstag: „Die IHK begrüßt die Innenstadtstrategie der Stadt ausdrücklich. Gemeinsam haben wir mit Wirtschaft, Verwaltung und Institutionen die Zielvorstellungen auf den Weg gebracht. Sie sind nötig, um den Strukturwandel erfolgreich begleiten zu können. Wir sind uns sicher, dass der Einzelhandel seine wichtige Funktion in der Innenstadt behält, wenn auch nicht mehr so dominant wie bisher.

Weniger Passanten in Oldenburg „Wer in dieser Situation überleben kann, zeigt sich erst 2021“

Gastronomie, Dienstleistung, Kultur und Wohnen werden mehr Raum einnehmen. Wichtig ist es, bei diesem Wandel die Immobilieneigentümer mit einzubinden. Letztlich entscheiden sie über die Nutzung in ihren Gewerberäumen.“

Das sind die Akteure

Die Mitglieder des „Bündnisses Innenstadt“ sind OB Jürgen Krogmann, Stefan Dieker (Brillenladen, CMO), Ingo Eden (Immobilien), Silke Fennemann (OTM), Friedrich-August Fisbeck (CMO), Reinke Haar (E & M Marketing), Dr. Thoma Hildebrandt (IHK), Helmut Jordan (Verkehrsverein), Sebo Kramer (Leffers), Gerhardine Müller-Meinhard-Cardoso (Gerhard Bruns, CMO), Hendrik Nölker (Handelsverband Nordwest), Norbert Münch (Polizeiinspektion) und Morell Predoehl (VWG), Thilo Hanken (Apotheken), Michael Schmitz Altera Hotel), Johann Voß (Worlddiety) sowie Vertreter des Rates.