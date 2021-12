Schutz für Fünf- bis Elfjährige: Starkes Interesse an Kinder-Impfung in der Region

Im Nordwesten Die Möglichkeit zur Impfung von Fünf- bis Elfjährigen löst bei Familien lebhaftes Interesse aus. „Wir registrieren eine recht starke Nachfrage“, sagte Kinderarzt Dr. Christoph Höltge. Er rede „niemandem die Impfung aus“, sagte der Obmann der Oldenburger Kinderärzte. Allerdings müssten „sich primär erst einmal die Erwachsenen impfen lassen“, sagte er.

Seit Montag sind Impfungen für Kinder in Deutschland möglich. Die Ständige Impfkommission empfiehlt sie Kindern mit Vorerkrankungen. Zusätzlich sollten Kinder geimpft werden, wenn sie mit ungeimpften Personen zusammenleben, die ein hohes Risiko für einen schweren Verlauf haben. Darüber hinaus können fünf- bis elfjährige Kinder ohne Vorerkrankungen nach ärztlicher Aufklärung geimpft werden, wenn die Eltern dies wünschen.

Der Nordenhamer Kinderarzt Dr. Tilman Kaethner berichtet ebenfalls von einem großen Interesse. Er halte sich an die Empfehlung der Impfkommission. „Die Impfung schadet nicht“, sagte der Landesvorsitzende des Verbandes der Kinder- und Jugendärzte in Niedersachsen.

Neben Praxen sind 19 Kinderkliniken in Niedersachsen bereit, in die Kinderimpfung einzusteigen. Im Nordwesten sind dies nach Mitteilung des Sozialministeriums das Klinikum Oldenburg, das Marienhospital Vechta, das Klinikum Leer, die Krankenhäuser in Emden und in Aurich sowie das Klinikum Delmenhorst. Mehrere Häuser starten im Januar mit Impfangeboten.

Die Kinderärzte legen die Impfempfehlung unterschiedlich weit aus. Der Chefarzt der Kinderklinik in Aurich rät dringend zur Impfung. „Wir impfen, damit die Kinder weiter und unbelastet zur Schule, zum Sport und in Vereine gehen können“, sagte Dr. Gerhard Däublin. Andere Kinderärzte fassen die Kommissions-Empfehlung enger auf.