Ehrung in Hannover: Oldenburger Gymnasien bundesweit Vorreiter in Sachen Klimaschutz

Oldenburg /Hannover Sie sind bundesweit Vorreiter in Sachen Klimaschutz: Das Herbart-Gymnasium (HGO) und die Cäcilienschule Oldenburg wurden am Mittwoch bei einem Festakt im Gästehaus der Niedersächsischen Landesregierung in Hannover mit dem Siegel „Klimaneutrale Schule“ ausgezeichnet. Landesweit wurden zwölf Schulen für innovative Projekte geehrt.

Viele „Energiewächter“

Schulleiter Dr. Ingo Möller und Unesco -Koordinatorin Ines Tellechea nahmen für die Cäcilienschule, Schulleiterin Annika Neesen und Lehrer Janosch Schierke für das HGO die Auszeichnung entgegen. Das Recyclingglas mit einem entsprechenden Logo soll künftig einen Platz in den Schuleingängen finden. Thomas Castens aus dem Niedersächsischen Kultusministerium und Dr. Christoph Stein , Gründer der Initiative „Klimafreundliche Schule“, würdigten das Engagement der beiden Schulen. Sie leisten „einen wichtigen Beitrag, damit Niedersachsen Klimaschutzland Nummer 1 werden kann“, sagte Castens. Die Schulen zeigten mit konkreten Projekten, dass das Ziel Klimaneutralität zu erreichen sei.

Stein würdigte, dass die Cäcilienschule – immerhin seit 1998 Unesco-Projektschule – bereits siebenmal als „Umweltschule in Europa“ ausgezeichnet wurde. Nun schärfe sie ihr Profil in Sachen Klimaschutz. Zwei freiwillige „Energiewächter“ sind in jeder Klasse unterwegs. Mit der Stadt sei man im Gespräch, damit eine Photovoltaik-Anlage auf dem Neubau installiert wird, berichtete Tellechea. Einen „Veggie-Day“ pro Woche gibt es längst in der Schulmensa. Auch eine neue „Insektenwand“ leistet bereits gute Dienste.

Zwei Emder Gymnasien ausgezeichnet Beharrlichkeit in Sachen Klimaschutz zahlt sich aus

Das Herbartgymnasium hat vor zwei Jahren das Profil „Wirtschaftslehre/Wirtschaftsethik“ in den Jahrgängen 8 bis 10 eingeführt. Hier beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler fachübergreifend in Projekten mit Gegenwarts- und Zukunftsfragen. Auf dem Weg zur Klimaneutralität wurde aufwendig eine CO2-Bilanz erstellt. „Das ist die umfangreichste Emissionsanalyse, die ich je gesehen habe“, sagte Laudator Stein. Auf mehreren Dutzend Seiten wurden Daten zur Heizenergie, zum Stromverbrauch, zu Wasser, Abfall, Verpflegung und sogar zur CO2-Bilanz von Klassenfahrten zusammengetragen. Das Ergebnis: Insgesamt betrugen die CO2-Emissionen des HGO 379 Tonnen pro Jahr; also 360 Kilogramm pro Kopf. Zum Vergleich: Eine niedersächsische Schule mit etwa 1000 Schülern und 80 Lehrkräften emittiert im Schnitt durch Strom und Heizung 385 Tonnen CO2 im Jahr.

Banner zum Klimaschutz

Durch die Projekte sei noch einmal klar geworden, dass jedes Mitglied der Schulgemeinschaft einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann, sagte HGO-Leiterin Neesen. Noch im Juni will die Schule eine Projektwoche zu Nachhaltigkeitszielen durchführen. In der Cäcilienschule steht Ende des Monats ein Sportfest mit Spendenlauf an. Möller und Tellechea liehen sich dazu in Hannover schon einmal ein Klimaschutz-Banner aus.